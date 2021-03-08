訪問｜區內表現開紅門　渣打大灣區CEO林遠棟︰冀5年內收入增兩倍

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-08 09:21

大灣區發展進行得如火如荼，金融業是其中一個橋頭堡。其中，渣打（2888）正加快在廣州天河區設立渣打銀行大灣區中心，投資額料達到4,000萬美元（約3.1億元）。

該行大灣區行政總裁林遠棟表示，中心目的是加強渣打在大灣區業務發展，更貼近市場和客戶，已有百多名員工在該中心附近臨時辦公室工作，估計7月會陸續入駐中心，2023年會有1,600人在該處工作。他形容今年開局「開紅盤」，一月渣打大灣區收入錄得雙位數增長，尤其是財富管理以及金融市場業務，是「爆發性增長」，希望未來5年內，在零售銀行業務、「企業、商業及機構銀行業務」（CCIB）等增長推動下，大灣區的收入達到相比去年增長兩倍。

渣打力谷大灣區業務，去年增設大灣區行政總裁一職。﹙資料圖片﹚

渣打去年8月宣布增設大灣區行政總裁一職，林當時任職該行台灣區行政總裁，同年10月轉任此新職位，就任5個月後通過視像會議形式，首度見傳媒。

被問到他與渣打中國如何分管業務，林回應指，過往內地未有明確的大灣區政策時，渣打香港及渣打中國的業務合作存有一定限制，法例、資金進出等亦涉及不同的系統，但自從內地有了大灣區方向政策後，中港兩地人流、物流及資金流的增長非常大，有政策支持下，渣打認為中港兩地的團隊可透過設立大灣區分部以加強合作。

他續稱，他需要循不同角度檢視大灣區發展，探索何處有機會，思考需要進行甚麼投資、如何利用香港及內地團隊的新做法或想法以讓銀行在大灣區上獲最大得益，他會和中國區行政總裁張曉蕾、香港區行政總裁禤惠儀緊密合作，齊推動大灣區業務發展。過去5個月他亦與香港主要的商會、主力推動大灣區發展的政府部門有緊密聯絡，探討合作機會。

渣打認為中港兩地的團隊可透過設立大灣區分部以加強合作。﹙資料圖片﹚

去年大灣區收入單位數增長

林遠棟指，去年大灣區收入增長錄得單位數增長，來之不易，而今年企業、商業及機構銀行業務(CCIB)貸款方面，大環境經濟復蘇、去年農曆新年較早來臨，以及該行過去兩年的耕耘，都令今年一月份貿易融資方面的資產錄得強勁增長。

他提到，大灣區人員流動性強，2019年前，廣東省與香港之間出入境人次日均65萬，相信該行跨境頻繁的客戶，與一般客人的需要不同，該行正搭建平台，希望更好服務這些大量跨境來回的客人，冀落實後再對外公布。至於跨境理財通並非該行大灣區業務的唯一增長點，但倘若理財通進展比預期行得快，會對該行完成未來5年收入多兩倍的目標有幫助。

林遠棟稱，希望未來5年渣打在大灣區的收入可上升兩倍。﹙資料圖片﹚

料年底800人在大灣區中心工作

人手方面，林表示，廣東省大灣區不計及香港，目前約有19個網點合共700至800名員工，因應業務收入要增加兩倍作為目標，保守估計5年內人手可能要「翻一番」，而目前大灣區中心人手百多人，都是過去4、5個月招聘而來，今年仍要聘請數百人，料年底應約有800名員工在該中心工作，其中企業、商業及機構銀行業務（CCIB）今年會聘20至30人。