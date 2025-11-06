NIKE六度參與進博會　創新科技首亮相亞洲　啟發運動新領域

在中國國際進口博覽會的Nike展區走了一圈，這個品牌植根運動、以運動員為核心的初心從未來變，而且兩項首度於亞洲展示的嶄新技Nike Mind與Air Milano，更將運動科技帶到一個全新領域，啟發大家對運動有着不同的詮釋，就如 Nike執行長兼總裁Elliot Hill去年十月上任時所言，Nike不是只「產品公司」，更是「創意驅動型公司。



Elliot Hill由初入職場的新鮮人來到今日成為CEO，歷來只曾效力Nike一家公司，所以他甫上任便被寄予厚望。外界引頸以待這家運動品牌巨擘如何出招，果然在他上任一年之後，Nike發布四項重大創新教技，教人大開眼界，其中Nike Mind將運動科技由身體軀幹帶到心智與神經科學領域，透過充氣改變禦寒功能的Air Milano則重新定義衣服的功能，品牌將兩項嶄新科技首度帶來亞洲，立即成為進博會的亮點。

Nike Mind的產品Mind 001拖鞋和Mind 002運動鞋是Nike心智科學部經歷十多年研發的成果，鞋底搭載的22個獨立泡棉節點能夠刺激足底，從而激活大腦關乎專注與放鬆的α波活動，幫助運動員在比賽前進入「心流準備狀態」。一雙鞋子能夠改變腦電波活動從而輔助運動表現，對大眾來說無疑有點新奇，品牌亦安排了兩個小測試讓我們體驗Mind 001和Mind 002，Nike副總裁暨科學長Matt Nurse更專程來到上海，為我們講解在測試中見到與神經網絡分佈相對應的熱力點比起穿普通鞋子變得平均是什麼效應。筆者率先測試了Mind 001，至於感覺如何，以及Matt Nurse如何透過這個嶄新產品，帶領運動科技走到新領域，稍後將有另文詳述。

除了Nike Mind，ACG部份同樣是今次Nike進博會展示的亮點。不少外國媒體早前見過Air Milano，對其功能和外型讚不絕口，今次在上海見到真身，簡約設計十分討好，雖然今次未能在進博會試穿Air Milano，但現場擺放了衣服物料和充氣工具讓我們體驗如何改變Air Milano的禦寒功能，如果同類型產品未來能夠量產上市，可以想像的是，我們對衣服的要求和穿衣習慣，以至各大品牌生產衣服的方法，將迎來大幅改變。

Air Milano以外，ACG區域還展示了其他嶄新產品，包括「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）早前在紐約馬拉松穿著的跑衣Radical AirFlow原型、經歷13輪測試的超級越野跑鞋ACG Ultrafly，以及全球首度展示的羽絨外套ACG Lava Loft。

事實上，在Elliot Hill上任時，他特別強調Nike植根於運動、以運動員為中心的理念。在今次進博會所見，Nike依然貫徹傳統，透過運動員的故事，圍繞勝利為主題，呈現Just Do It精神。品牌在展區入口處放置了以勝利女神為意念的藝術裝置，裝置上刻有標誌着運動員的人生旅程中的重要數字，圍繞勝利女神是一系列運動員照片，附以他們鼓舞人心的金句，當中當然包括香港奧運兩金得主張家朗，「勝利，是讓每一劍都難以被突破。就算落後，也要讓對手贏得沒那麼容易」，正好映照勝利女神上關於他的一組數字——15.14.68——他在巴黎奧運以15：14反勝對手，成為68年來首個蟬聯奧運男子花劍金牌的劍手。

Nike同時宣布在上海設立Nike大中華區創意製作中心「ICON.上海」，以跨平台、多媒體的内容，將運動員的精神與運動愛好者連繫起來。

至於其他展示區域，跑步仍然是Nike從成立到現在的重心項目，Pegasus Premium、Vomero Premium和Structure 26是今個跑季的主打，從緩震、回彈到支撐，全面照顧跑友需要。最後的籃球展區則融合了三大品牌Nike、Jordan Brand和Convers對於籃球的深耕細作，Nike G.T. Cut 4更是全球首發的籃球鞋型號，當然吸引了不少籃球愛好者的眼球。