人形機械人①｜中國「機械人Deepseek時刻」緣起　三大場景寄厚望

「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」，似乎正是對今年，人形機械人走紅之路的註解。自宇樹機械人，央視春晚一舞傾倒大江南北，機械人變作炙手可熱的新貴，相關的研發與投資近乎井噴，小小的佈局動作，動輒都可掀起，資本市場億萬銀紙追隨。



事實上早在2005年，就有兩位大頭圓身，狀似孩童的機械人登陸春晚，為劉德華伴舞。二十載彈指揮間，今年亦近尾聲，平地驚雷式的狂潮之下，「機械人Deepseek時刻」的讚譽聲中 ，有些疑惑其實從未消失，為什麼今年爆發？為什麼強調人形？為什麼值得熱捧？請回答，2025；請回答，人形機械人的「量產元年」。



為什麼今年爆發？

約30間機械人概念公司 年內申港上市

機;械人的暖風，去年就已初感端倪。優必選（9880）先作為「人形機械人第一股」來港上市股價勁飆，再有Tesla旗下Optimus，接連迭代亮相。史書一筆，2024年就被稱為「人形機械人元年」。行至如今，元年的概念升級，2025年被市場形容為「量產元年」。

資本的真金白銀素來敏銳，單從本港看，今年IPO市道暢旺，集資額領跑全球。翻查年內新股，僅計明確提及機械人業務的公司，便有約30間來港遞表，成功上市的概念股就有9隻。當中，專注於機械人本體的雲跡科技（2670）與極智嘉（2590），分別以酒店與物流機械人為專長，儘管尚未扭虧，仍受熱捧。

而傳統製造業公司，亦紛紛強調機械人概念，博雷頓（1333）、廣和通（0638）、禾賽（2525）、摯達（2650）、藍思（6613）、三花智控（2050）、均勝電子（0699）雖各自主營工程、充電樁、手機零件等，惟集資用途、新增長曲線等均以機械人為亮點。

其他遞表公司中，亦不乏在物流、工業、清潔等領域各有所長的機械人公司，藏龍臥虎。結合市場傳聞，梅卡曼德、快倉智能、華沿機器人（前稱深圳大族機器人）也被指出以保密形式申請來港。

在A股方面，因春晚揚名的宇樹機械人也已完成上市輔導，打「開口牌」預告好事將近。而同業樂聚機械人，亦緊隨其後啟動A股上市輔導。不過近期國家發改委亦發聲指，需着力防範重複度高的產品「扎堆」（聚集）上市等風險。

香港中文大學機械與自動化工程學系陳翡教授表示，機械人的熱潮重掀，追根溯源是AI技術的「重大突破」。（黃浩謙攝）

AI技術大突破 解「規劃力」困境

機械人的熱潮重掀，香港中文大學機械與自動化工程學系陳翡教授認為，追根溯源是AI技術的「重大突破」，深度學習和生成式AI的橫空出世，堪稱兩個顛覆性的技術，且二者出現的間隔非常短。

他解釋道，當人們使用ChatGPT、Deepseek等AI軟件，可以觀察到AI給出的回答，常是一個字一個字往外輸出，不是瞬間產生所有答案，本質上是像人一樣「邊說邊想下一個該說什麼字」，是一種「規劃」的能力。

「機械人長期無法突破的困境，就是無法根據要做的事，提供長期規劃的能力，而生成式AI的出現開啟了一片新天地。現在很多的研究，就是令機械人基於描述性的動作，開始規劃，讓文字和動作配合起來。」

陳翡指出，例如指揮機械人去煮蛋，希望它可以自己找到雪櫃，完成清洗、煲水、製作等。他形容稱，這種「規劃」的能力「亟待突破，或者說有望很快突破」，屆時提升將是界越式的。稍加回想，ChatGPT恰是在2022年底面世，次年席捲全球。環環相扣，機械人的「元年」自然接踵而至。

特斯拉Tesla Optimus人形機械人「入工廠打工」。（資料圖片）

馬斯克高調先入局 敵友皆恐落後

除卻技術的突破，另有接近科技投資領域人士向《香港01》分析指出，Tesla創始人、頂級富豪馬斯克（Elon Musk）的個人影響力是不容忽視的，他大力描繪人形機械人的藍圖，更曾預測到2040年，世界上將有100億台人形機械人，甚至超過人類的數量。

「馬斯克在中國，明面上有很多的擁躉者，有粉絲就必然會有追隨」，內地電動車企群起效仿，再謀超越Tesla就是例子，當馬斯克近年來頻頻動作，追隨者自然「見賢思齊」。另一個原因，則是在頂尖科技領域，各國之間有國力的暗自較量，因此都不甘落後。

其續強調，「從商業化的角度看，資本更喜歡聽，美國驗證過的故事」，因而當美國科技龍頭近兩年加碼佈局，或會引來環球資本，渴望即刻入局分得一杯羹。

如果20年前的機械人，已初具「人」的雛形，今次再單獨強調「人形」概念，名與實的份量，究竟幾何？

為什麼強調人形？

軟硬件需求俱強 堪比工程界「皇冠明珠」

不難發現，今年來港遞表的眾多公司，雖也製造機械人，但並非人形。如果20年前的機械人，已初具「人」的雛形，今次再單獨強調「人形」概念，名與實的份量，究竟幾何？

陳翡教授指，「人形」絕非浪得虛名，於學術研究，是在歷史中「起來又倒下，失敗無數回的領域」。他強調，「人形機械人是工程領域最高級的，即便不稱之為皇冠上的明珠，但也定是皇冠上幾顆珠子的一顆，是足以與宇宙飛船比肩的集大成者，它天生就難。」

其難點在於，不單需要代碼驅動，對工程技能的要求也特別高，需要研發者同時熟書軟件與硬件。但出於學術角度，一般科研只追求發表論文，往往不會選擇複雜的機械人形態，徒增難度。換言之，軟件與硬件，學界與應用的整合打通，都還有難關重重。

此外，儘管在上一輪內地推動智能製造的時代，科研已經基本把「從0到1」，製造基礎零部件的難點都漸次攻克，陳翡仍提醒稱，現在還需令驅動器、傳感器等零件性能更穩定，成本更便宜，需要「從1到100」。

化身AI載體 交互更利進化「學做人」

近兩年的AI狂潮下，眾多企業都佈局大語言模型（LLM），Facebook母企Meta首席科學家、圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）曾放話，僅依賴大模型行不通，AI需要理解並探索物理世界，要真正像人類和動物一樣學習。循此邏輯，AI進化的物理載體，最佳便莫過於「附身」機械人，再由人類教機械人「學做人」。

陳翡團隊示範對機械人的訓練時，便可稱是經典機甲電影《悍戰太平洋》（Pacific Rim）的現實復刻，電影中的操作系統，需要雙人共腦，動作高度「同步」。中大實驗室內，天花板周圍，設有整圈監測裝置，當穿戴特製手套、臂環的科研人員開始動作，機械人就會立刻「模仿」，幾乎感受不到延遲，就可跟隨完成抬舉、抓握、擺手等一系列動作。

他介紹，目前訓練機械人的一般做法是「強化學習」，即把完成學習的算法，直接放入機械人，完成迭代。不過他也明言，這種方式比較有針對性，例如只能掌握跳躍一種技能，故而其希望轉換思路，讓機械人直接「向人學習」，在交互中培養能力。

為什麼值得熱捧？

商界燒錢領先學界 三大場景先寄厚望

撇除技術難度，科研進展與商業需求的孰先孰後，堪稱先有雞，定先有蛋的世紀難題。尤其在人形機械人，如此困難又昂貴的賽道，僅靠春晚效應恐難以持續。因此市場不僅要問能不能做到量產，更重要的一個疑惑，在於值不值得去做。

坊間形容新科技發展，多稱作是從「實驗室」邁向「工廠」，陳翡則表示，今次人形機械人的一大特點，其實是「以企業為推手」，而非學界。他坦稱「因為太燒錢了，沒有哪個實驗室可以負擔得起，而企業有大量的資源可以投入研發和宣傳，走得其實比學界快」。

以他實驗的機械人為例，僅硬件成本就超過200萬元人民幣，須採用最頂尖的材料，全身感知。而即便是一般非實驗的機械人，成本現大多也介乎50至100萬元人幣，陳翡直呼仍太貴，其表示，正常應用而言，人形機械人的成本應該同汽車近似，不足20萬元才合理。

陳翡表示，今次人形機械人的一大特點，其實是「以企業為推手」，因為非常燒錢。（黃浩謙攝）

如此燒錢，企業仍不遺餘力押注，寄予的厚望可想而知。儘管綜合業界反饋，目前訂單主要仍主要來自大學，用作學術研究，但落地的場景，已初見端倪。首先，即進入工廠，輔助操作。優必選旗艦人形機械人Walker，就以合作比亞迪（1211）、吉利（0175）等車企，參與流水線操作著稱。市場普遍憧憬，此類用途可以幫助減少重複勞動，提升效率。

其次，便是醫療康養用途，國家主席習近平2023年前往上海調研時，對話的機械人廠商代表即上海傅利葉智能公司，該企業內部人員向《香港01》表示，公司旗下的康復機械人，有別於傳統的手術機械人，需要幫助患者恢復站立、挪動受傷肢體等，因此特別重視機械人的身高、負重、靈活度等「人類」機能。

該員工亦透露，業內許多公司現考慮入局安防類機械人賽道，即參與警察巡邏、消費救援等危險任務，降低人力危險。

技術可拆分 終極形態想象空間大

陳翡表示，目前人形機械人的技術線還沒有「收斂」，意即仍然發散未呈現閉環，能夠商業化的方案寥寥無幾，因此沒有哪一種方向是最好的，但機械人的最終目的，是要幫助人類工作，代替人類從事不想做的事情，從而衍生新興高附加值的行業。

儘管人形是領域的頂尖難度，但在商業角度，不必以人形限制其想象力。他舉例稱，許多機械人參與汽車生產，但車間地面大多平坦，無需費力設計爬坡等下肢技能，可能只要突破上肢的技術，簡單適配一個移動平台，立刻就可大規模參與生產。

「在商言商，只要能創造價值，都可能是人形機械人的終極形態」，陳翡如是總結。