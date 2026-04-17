惠康傳合併百佳　港《競爭條例》存漏洞　學者︰若成事或關店裁員

怡和集團據報正與長和（0001）進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。百佳與惠康在香港的門市佈局高度重疊，不少屋邨甚至呈現「左百佳、右惠康」的景象。合併後的實體將於港澳地區坐擁超過500間門店，此舉會否構成壟斷，備受市場關注。



值得注意的是，香港《競爭條例》中的合併守則目前僅適用於電訊業，因此是次交易原則上並不直接違法。然而，合併後的實體在日後營運中，其商業行為仍將受到持續監管。有經濟學者指出，市場上仍存在其他選擇，未算壟斷，但合併後或將面臨大規模的資源整合、門店關閉及裁員。



百佳與惠康在香港的門市佈局高度重疊，不少屋邨甚至呈現「左百佳、右惠康」的景象。（資料圖片）

長和事隔13年再度求售百佳 為何此時放盤？

怡和的零售業務一直與長和打對台，百佳的對手是惠康；屈臣氏的勁敵為萬寧；甚至「梗有一間喺左近」的7-Eleven及美心集團均屬怡和系，與「李氏力場」分庭抗禮。那麼兩間公司旗下超市業務表現又如何？

翻查長和於2025年業績，包括百佳、豐澤等在內的其他零售業務，全年收益按年增長2%至225億元，並由2024年的EBITDA虧損轉為正數1.67億元。

怡和旗下DFI零售集團經營惠康、萬寧、7-11、宜家等零售業務。DFI去年收入達694億港元，其中惠康、Market Place等食品業務錄得銷售額238億港元，按年持平，同店銷售維持穩定，分部基礎經營利潤則按年增長6%。

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目前惠康、百佳門店數合共超過500間

據《金融時報》引述消息報道，雙方已就交易談判一段時間，惟拒絕透露估值細節。2023年時，百佳與惠康合共佔據香港超市市場份額近90%。不過，鑑於近年市場競爭加劇，一名參與人士指出，根據內部評估，百佳與惠康合併後的市場份額或將低於50%。

百佳於香港及澳門設有超過240家門店，旗下擁有多個零售品牌，包括FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL等。惠康連同旗下Market Place在港澳地區則有超過320間分店。

一旦合併，集團將擁有超過500間門店，對比市場上其他超市及百貨品牌（永旺旗下Aeon約13間、新鴻基地產旗下一田約17間、華潤旗下citysuper約7間、Donki約10間），將穩佔市場最大份額。此舉會否觸犯香港《競爭條例》？

黎善喆指出，若兩者成功合併，香港超市市場的集中度將大幅提升，競爭隨之銳減。合併後的超市將擁有更強的市場力量，更有能力提高零售價格。（資料圖片）

香港《競爭條例》合併守則僅適用電訊業

香港《競爭條例》主要規管三大範疇：第一行為守則禁止反競爭協議、經協調做法及決定，合謀定價、圍標均屬此類；第二行為守則針對濫用市場權勢；第三項則規管令市場競爭消失的合併，惟目前僅適用於涉及《電訊條例》下傳送者牌照持牌人的合併。事實上，香港並未設立普遍適用於所有行業的合併審查制度。

研究競爭法的香港城市大學法律學院助理教授黎善喆指出，香港超市市場多年來均屬寡頭壟斷格局，競爭者本已不多，而百佳與惠康更是市佔率最大的兩家。若兩者成功合併，香港超市市場的集中度將大幅提升，競爭隨之銳減。合併後的超市將擁有更強的市場力量，更有能力提高零售價格。

他續指，香港《競爭條例》雖設有合併守則，禁止大幅減弱本港相關市場競爭的合併，但與其他司法管轄區的對應法條不同，現行合併守則僅適用於電訊傳播持牌人。因此，即使百佳與惠康落實合併，本港競爭事務委員會亦無法依據現行合併守則加以規管。事實上，自《競爭條例》通過以來，本港一直有聲音支持修訂合併守則，使其適用於所有行業。

李兆波認為，由於市場上仍有其他選擇，例如佳寶、一田、citysuper及街市門店，因此即使百佳與惠康合併，亦未算構成壟斷。（資料圖片）

學者料整合或關店裁員

經濟學者李兆波則認為，由於市場上仍有其他選擇，例如佳寶、一田、citysuper及街市門店，因此即使百佳與惠康合併，亦未算構成壟斷。不過，整合後部分門店或會消失，員工數目亦可能縮減。從普羅大眾的切身利益出發，缺乏競爭對手後，超市的促銷活動或會減少，市民需花費更多時間選購。

然而，他補充指，香港市場具流動性，倘若惠康與百佳合併後關閉部分門店，相信很快會有其他競爭者填補空缺。

此外，怡和旗下的「yuu」獎賞計劃目前擁有520萬會員，若日後與長和旗下的「易賞錢（MoneyBack）」進行整合，將掌握全港市民的日常消費與行蹤數據。李兆波認為，此舉對營銷推廣及未來的零售精準推送將產生重大影響。