美國加息｜專家料美股有下行壓力　儲局明年次季「轉軚」減息

聯儲局相隔3年後再度加息，一如市場預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%。最新點陣圖顯示，聯儲局官員整體仍傾向今年再加息一次。



臻享顧問有限公司董事總經理王良享接受《香港01》訪問時認為，美國通脹由疫後高位已回落逾一半，但距離聯儲局2%的目標仍有一段距離，加上聯儲局對美國經濟及就業市場看法仍然正面，因此預期今年內或再加息一次，但明年第二季開始已有機會重新減息。而摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，若聯儲局維持鷹派至 2027 年，投資者將需要重新評估各類資產估值，尤其要留意估值偏高的科技股。



臻享顧問有限公司董事總經理王良享（資料圖片）

專家料年底再加息 明年次季有望減息

許長泰指出目前尚無通脹緩和的跡象，特別是考慮到中東局勢陷入僵局。這意味著美國需要繼續實施緊縮政策，但考量到 10 月的 FOMC 會議距離期中選舉僅有數天之遙，聯儲局可能會選擇暫停一次，直至 12 月再出手。

王良享亦預計今年底前或再加息一次，但明年第二季度末有機會轉向減息。他解釋，雖然中東及伊朗局勢短期未解，但美國長遠難以應付龐大的財政開支。隨着美國中期大選結束，相關地緣政治風險有望逐步解決，原油價格預計將自然回落至每桶約80美元水平。另外，若AI資本投資開始放緩，相關硬件價格升幅亦可能減慢，生產者物價指數（PPI）的升幅減慢，進一步紓緩核心通脹。

「加息就不可能即時壓抑到油價落去。那唯一可以令到聯儲局滿意，其實就是經濟真是放緩下來，帶動通脹回落。」他預測，美國失業率將於明年第二季升至接近4.5%的水平，屆時經濟放緩將為聯儲局提供減息的條件。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（資料圖片）

兩大憂慮推高長債息 美債收息具吸引力

另一邊廂，在聯儲局加息之前，美債息「搶先」衝上 5 厘樓上，也惹市場關注。

王良享指出，債息飆升的原因是市場有兩大疑慮：一是以往市場質疑聯儲局的獨立性及控通脹能力；二是擔憂美國政府缺乏財政紀律、持續大幅擴張開支。不過他強調，美債息會「上到有一個限度」，因為當債息處於高位時，如黃金等無息避險資產的吸引力下降，資金將重新流回美國國債。

而且當局加息的舉動也說明「聯儲局完全是有獨立性，他﹙沃什﹚不會受任何影響，所以這樣亦都應該給予市場多點信心，這樣個債息就不會上得好多。換言之，即是 10 年期（債息）和 2 年期（債息）的息差是會收窄，市場現在有可能又要『Price in』 返多一點衰退的機會。」這將進一步支持王良享明年第二季減息的預測。

事實上，沃什抗通脹的姿態令債市情緒暫歸平和，10年期美債殖利率下跌4個基點至4.98%，結束了此前連續8個交易日的漲勢。

加息推高企業成本 AI科技股最受考驗

談及加息對市況的影響，王良享指出，今輪加息推高企業資金成本，尤其是舊經濟股的毛利率方面承受更大的壓力。新經濟方面，大型雲計算商舉債能力雖然較高，但王良享表示，隨着AI行業投資規模愈來愈大，部分大型科技企業的資本開支亦開始受到融資成本上升影響。「部分例如好像 Oracle，已經去到一個信貸評級BBB-的邊緣，再落去會變成『垃圾債』。」

而且市場上大量中小型公司利用「蒸餾法」輕易套用大模型技術，近期AI三巨頭也因而有意放慢發展速度，影響投資意願。王良享預計，在加息及AI資本開支可能放緩兩大因素下，美股後市仍可能有約3%至4%的下行調整。

甲骨文董事長艾利森。（GettyImages）

許長泰亦提醒如果聯儲局一路鷹派到 2027 年，投資人就需要重新評估資產估值，特別是那些估值偏高、對利率變化又極為敏感的科技股。雖然他認為美國加息加到 5 厘以上的機會不大，但在可預見的將來，想要靠「減息」這個催化劑來推動股市繼續大升，恐怕是不太可能。

相對而言，只要美國經濟依然保持韌性，較高的利率環境反而利好金融、非必需消費品（零售）及工業等傳統行業。儘管市場對 AI 技術突破轉趨謹慎，但實體市場對科技產品與晶片有持續需求，能為亞太區科技業提供強勁支撐。

與此同時，許長泰建議投資者可將目光投向歐洲等其他國際市場，因為歐洲企業近期迎來強勁的盈利上修，加上估值處於合理水平，且科技股佔比相對較低，反而能在高利率環境下發揮防禦力。