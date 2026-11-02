加碼押注鰂魚涌　太地150億築「One Taikoo」　否認被中環搶租戶

【太古地產/太古坊/太古廣場/彭國邦/地產商/鰂魚涌】本港商業前景未算明朗，惟無阻大型地產商投資步伐。被市場視為「鰂魚涌大地主」的太古地產（1972）擬未來五年投資150億元，推動鰂魚涌太古坊轉型為融合商業、零售及生活體驗的綜合社區「One Taikoo」。



太地行政總裁彭國邦表示，集團對香港長遠發展前景充滿信心，將繼續投資太古坊及太古廣場，並強調太古坊目前辦公室出租率約90%，否認區內正出現租戶大規模流失至中環的情況。



太地行政總裁彭國邦。（黃寶瑩攝）

加碼投資寫字樓、商場 濱海街住宅項目涉850伙

作為「鰂魚涌大地主」，太古在區內的物業版圖涵蓋寫字樓、商場、酒店到住宅。核心的「太古坊」是港島東的商業中心，擁有港島東中心、太古坊一座及二座等頂級寫字樓，樓面超過640萬平方呎，出租率普遍達八至九成；一旁近110萬平方呎的老牌旗艦商場「太古城中心」更是出租率達100%。

不過，太地在區內的「野心」不止於此，近年亦不斷在周邊收購舊樓重建，包括將仁孚及華廈兩幢工廈重建為商業項目，並在濱海街一帶興建新住宅，一步步擴大升級這個「太古王國」。

彭國邦最新宣布，未來五年150億元投資將用於實現「One Taikoo」願景，持續提升辦公樓組合、改善零售體驗及推動社區發展。

鰂魚涌海傍大廈舊樓群，將重建成甲級寫字樓。（資料圖片）

商廈方面，海傍大廈、海灣大廈及華懋交易廣場將重建為一幢甲級寫字樓，總樓面面積約50萬平方呎，並透過全天候空調行人天橋網絡連接太古坊。項目預計於2027年動工，2032年落成。彭國邦透露，集團已與部分潛在租戶就新大樓展開初步討論，租戶有意租用現代化、可按需要度身訂造的辦公空間。

此外，集團正為英皇道及船塢里用地作發展準備，待市況改善後，將考慮興建另一幢頂級甲級辦公大樓，總樓面面積約80萬平方呎。

至於零售，太古坊、太古城中心及太古城社區目前合共約有400間商舖及食肆，其中太古城中心將提升零售組合，並加強商場與太古坊之間的連接。

住宅方面，集團正發展濱海街項目，將興建三座住宅大樓，提供約850個單位，並設有零售基座及行人通道連接太古坊，預計2029年落成。

對於會否透過合作發展或輕資產模式推動太古坊項目，彭國邦表示，集團目前沒有相關具體計劃。「我們繼續相信，在單一管理及單一業權之下，可以為太古坊創造最大的價值。」

太古坊出租維持90% 尤重提升洗手間

面對香港甲級寫字樓供應競爭激烈，彭國邦否認太古坊正流失租戶至中環，並指出，只有極少數租戶由太古坊搬回中環，反而有企業因看好較現代化的辦公設施而選擇遷入太古坊。

他表示，疫情後企業選址的考慮已不再局限於實體辦公空間，亦包括社區、配套及身心健康。而太古坊目前設有約7萬平方呎公園及綠化空間，佔地盤面積約30%，這些配套有助太古坊吸引企業及人才進駐。

150億元投資計劃亦包括優化公共空間，以及提升辦公場所，彭國邦指出：「在我們的資本支出預算中，有一項非常重要的支出是洗手間。我們會升級洗手間，確保租戶擁有真正現代化、環境永續的基礎設施，以便更好地服務員工。」

150億元投資計劃亦包括優化公共空間，圖為太古坊的綠化園林空間。（資料圖片）

否認租戶流向中環 新甲廈有需求

彭國邦透露，太古坊辦公室出租率目前約90%，太古廣場則達98%。目前有25間保險公司進駐太古坊，另有約250間跨國企業以此為據點。

彭國邦認為，優質辦公室仍具市場需求，並指出香港商業活動不再只集中於傳統中央商業區。他指出，西九、太古坊及銅鑼灣等地正形成不同商業活動樞紐，太古坊希望成為傳統商業區以外的另一個具吸引力的選擇。

他預期，至2032年，市場對頂級甲級寫字樓仍會有「健康」需求，原因是核心商業區不少現有辦公樓樓齡偏高，部分已接近60年，未來可能面對設施及功能過時的問題。彭國邦又以恒地新建商廈為例，強調指：「The Henderson一直享有極為強勁的需求，主因是香港市場缺乏高規格的新一代甲級寫字樓供應。」