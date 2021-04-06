舊車未用盡已急推新採樣車　不怕「倒米」？　黎曉靈︰創造價值先

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-06 10:16

新冠肺炎疫情持續，今年政府多次在油麻地、元朗、紅磡、尖沙咀，甚至山頂等地方實施圍封式檢測。在不同的封鎖範圍內，都會見到各間化驗所出動利用5.5噸貨車改裝的流動採樣車，以求增加採樣的機動性。

愛多國際創辦人黎曉靈接受《香港01》訪問時透露，這輛「流動採樣車1.0」的主意是由她發起，更好快就推出擁有負氣壓的「流動採樣車2.0」，直言不怕「蝕住做」，只因父親教誨的一句話。

黎曉靈最新以旅遊巴，改裝成有負壓醫療室的「流動採樣車2.0」。（盧翊銘攝）

黎曉靈是香港老字號臘味及燒味店「金菊園」第四代後人，15歲已在日本當模特兒，獲外界形容為「時尚名媛」，雖然從商多年，過去涉足時裝代理、珠寶設計及電商，今次做埋「抗疫」生意，推出流動採樣車，原因為何？

黎曉靈指，當初有這個構思，全因為「修甲姐姐」有日問她拎自助檢測套裝，「佢之前一晚同人食飯，對方中咗（新冠肺炎），我話搵人送去佢屋企，佢就話搭緊港鐵嚟，我聽到就即刻叫佢返屋企困住自己。」

她認為無可能要一個疑似染疫的人，如此高風險的四圍走去做檢測，這次經歷令她意識到要增加採樣的機動性，於是有了將旅遊巴改裝做流動採樣車的念頭，「單靠社區中心係唔夠！」

舊車成本未收回 已急推新車

意念簡單，但改裝旅遊巴涉及的工程及技術太復複雜，她只好先從5.5噸貨車入手，改裝成6架未有負壓室的採樣車，每架改裝成本約15萬元，圖解解燃眉之急，「疫情下多咗人網購，用多咗貨車，車主月搵十幾萬係好易，叫佢地畀你用係好難，我想買都買唔到，要係日本運架車（來香港）可能要六個月，而且係保守估計。」

設計初期已打算只會使用一段時間，加上香港高樓林立，夏天時天氣酷熱又欠缺「生風」，在一架用鐵皮包裹住的貨車內採樣，除了令醫護人員更辛苦外，她擔心亦可能因通風問題，出現「流動採樣車群組」，「如果有個超級傳播者，一個噴嚏就可能令用過架車嘅人曝露喺風險當中。」

因此即使第一代採樣車剛落地，由於有上述的明顯缺憾 ，她積極與團隊及中文大學醫院等合作夥伴研究，最後一位曾為巴士進行改裝的退休工程師「出山」協助，今年二月斥近150萬元，成功將旅遊巴改裝成「升呢版」流動採樣車2.0。

第二代設負壓醫療室

「流動採樣車2.0」內設6間負壓醫療室，有HEPA濾網及紫外線殺菌燈，換鮮風次數為每小時25次，較公立醫院病房的每小時12次更頻密，未來或更可用作流動疫苗接種站。「可能有人覺得我儍，應該第一代（採樣車）用到盡先至出第二代，iPhone都唔會隔唔夠兩個月就出新款；同埋我第二代一出，第一代嗰6部基本報廢！」

她笑言，自已願意蝕住做，除了過去一年醫療貿易「賺咗少少」，她希望可以回饋社會之餘，亦是因為父親教誨，「爸爸教過我一樣嘢，做生意唔係下下為搵錢，創造咗個價值先講（其他）。」

因此在疫情最嚴重的時候，她沒有選擇製造口罩，「太多人做嘅嘢，一定唔可以做。因為你創造唔到個價值。」但過程中她亦有擔憂，「我只係擔心有人覺得我玩玩吓，我哋咁專業你一個細路女，唔好搞啦。好彩大家都好幫手，（專家們）教我好多嘢。」

不計成本 冀政府訂下標準

總算為檢測出一分力，但令她感到不太快的是，檢測車的原意似乎被人扭曲，「你要知檢測呢個行業好多現金流，一次（驗測）收政府240元，一次執區幾千人，講緊係一晚幾十萬數。而且你機動性越強，就有機會搶埋其他地盤（檢測區分）。」

更甚的是，本來是屬短期過渡的「流動採樣車1.0」，卻被「行家」複製成不同化驗所的採樣「主力」，「其實好多專家都講，（流動採樣車1.0）再用有風險，我唔介意你抄我，但都抄啲好嘢。」

黎曉靈表示，自己斥逾百萬製造「流動採樣車2.0」，即使有政府資助，亦非打算賺錢，「租畀政府都只係希望拎返油錢、司機同技術人員嘅成本。我第一架要150萬元，之後30萬元就可以，模式一樣，只係買材料改裝。」她稱，現時包括內地、澳洲、印度及印尼，都對「採樣車2.0」有興趣，唯獨港府仍未有行動，她期望，政府盡快為採樣車訂下標準，令車內的採樣環境更為安全。