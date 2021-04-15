創投基金掌舵手　投資需要緊貼年輕市場趨勢 | 巨子視野

撰文： 吳子秦 最後更新日期： 2021-04-22 16:06

畢馬威最新私募股權市場展望報告顯示，調配到亞太區的資金創出歷史新高，預期私募市場活動將繼續保持強勁，而私募行業在新冠病毒疫情下交易數量和平均交易規模仍能錄得增長，足以證明行業擁有抗逆力。 究竟本港私募股權行業有幾大發展潛力 及有哪些新趨勢？敬請留意巨子全新深度訪談節目【巨子視野：私募投資系列】，先於市場把握投資新趨勢。

香港交易所屢登IPO融資榜首，生物科技新股、中概股回歸、舊經濟產業轉型等均為城中熱門話題。在這些熱門企業登陸港交所面向大眾前，私募投資機構的「聰明錢」已經先行入主。

本次節目將會連續三集邀請私募投資行業的重量級嘉賓，與我們討論如何在早期識別「千里馬」，及對後疫情時代私募行業及初創企業的發展的睇法。每周一集，將於《巨子》同《香港01》的平台同步播出，敬請留意每周四夜晚7:30播出。

首集內容已經播出，點擊下方鏈接重溫完整版內容：

巨子視野 | 醫療行業競爭激烈，私募基金看好第三方外包公司

第二集將於今晚（4月22日 周四）繼續播出。節目邀請到阿里巴巴創業者基金執行董事周駱美琪女士作為嘉賓分享。她將結合實際投資案例及經驗，分享她對於初創企業融資策略的建議，簡述創投基金如何管理投資風險及制定退出策略，以及講述對於香港創業生態圈變化的感受及期盼。敬請期待！