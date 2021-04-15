私募大佬教路　如何快人一步佈局潛力股 | 巨子視野

撰文： 吳子秦 最後更新日期： 2021-04-16 10:37

畢馬威最新私募股權市場展望報告顯示，調配到亞太區的資金創出歷史新高，預期私募市場活動將繼續保持強勁，而私募行業在新冠病毒疫情下交易數量和平均交易規模仍能錄得增長，足以證明行業擁有抗逆力。 究竟本港私募股權行業有幾大發展潛力 及有哪些新趨勢？敬請留意巨子全新深度訪談節目【巨子視野：私募投資系列】，先於市場把握投資新趨勢。

香港交易所屢登IPO融資榜首，生物科技新股、中概股回歸、舊經濟產業轉型等均為城中熱門話題。在這些熱門企業登陸港交所面向大眾前，私募投資機構的「聰明錢」已經先行入主。

本次節目將會連續三集邀請私募投資行業的重量級嘉賓，與我們討論如何在早期識別「千里馬」，及對後疫情時代私募行業及初創企業的發展的睇法。每周一集，將於《巨子》同《香港01》的平台同步播出，敬請留意每周四夜晚7:30播出。

第一集將於今晚（4月15日 周四）首播。節目邀請到鼎珮集團私募股權投資董事總經理伍兆威先生作為嘉賓分享，他將結合多年對中國醫療行業研究及投資心得，分享中國醫療市場細分領域的變化，更會講述鼎珮投資團隊如何發掘諾輝健康這樣的優質企業及其判斷標準，由機構投資的角度給投資者多一點啟示。