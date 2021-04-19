月賣逾十萬個手機殼　呢款貴過iPhone都沽清　CASETiFY拒融資有因

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-19 07:00

不少初創公司都希望透過投資者注資，從而獲得資金擴大業務規模。可是，有本地薑公司成立至今接近10年，未曾進行任何融資，業務規模持續擴張之餘，更衝出國際市場，年收入達過億美元，每月賣出逾十萬個手機殼。去年疫情來襲，其生意額更錄雙位數增長，這間堪稱「逆市奇葩」的公司就是港產手機殻公司CASETiFY。

CASETiFY業務發展高級副總裁莫機權接受《香港01》專訪時解釋，不做融資是因為公司希望維持控制權，而且沒有融資需要。昔日公司也有獲得投資者接洽，他們會提議公司「搞多幾瓣」，不要只做手機殻，應推出衣服、水杯、Cushion（坐墊）等，惟公司覺得專注、單一地做好手機殻，反而會更好，最後決定不要融資。「一係唔做，一係做到全世界最好！」

CASETiFY成立於2011年，現時年收入達過億美元，產品外銷至180個國家及地區。（盧翊銘攝）

成立至今接近10年，CASETiFY已經是世界知名的手機殻公司，目前公司年收入達過億美元，每月賣出逾十萬個手機殼，雖然公司成立於香港，但其最大的市場是美國，佔整體銷售額50%，日本則是第二大市場，佔銷售額15%，香港就佔10%。

其手機殻最大的賣點就是客製化，客人可在自家設計和co-lab或聯乘款式的手機殼刻上名字或字句，亦可以利用CASETiFY的排版和濾鏡，自行揀選照片設計手機殼，再交由公司製作。每個手機殻售價350元起，定價絕不便宜，但卻深受大眾歡迎，知名客人包括：球王美斯、美國名媛Kylie Jenner、韓國女團Blackpink、男團Super junior、防彈少年團、「Do姐」鄭裕玲、容祖兒和林嘉欣等。

點擊下圖，睇睇CASETiFY手機殻有幾硬淨：

聯乘產品掀搶購潮

莫機權表示公司會透過大數據來分析客人年紀層、性別、換機頻密程度等，再制定市場營銷策略，「美國客人買手機殻係想實用一啲，通常會用耐啲，亞洲地區客人可能會追款，成日會買聯乘產品，買完NBA款手機殻，又會買蒙羅麗莎款手機殻。」當系統分析到客人大概何時會換機殻，便會發送電子郵件「提醒」客人是時候更換手機殼，讓生意更易促成。

與此同時，公司又會定期推出聯乘產品，有的只會在個別市場出售，故不時掀起搶購潮，最近公司推出了全球限量100個的18k金手機殻，單價7,800港元或1,000美元，即便是iPhone 12 官網售價也要6,799港元起，雖然客人需要先留下個人資料後再抽籤，就像「抽波鞋」一樣，最後反應熱烈，全數沽清。

CASETiFY的主要客戶年齡層是Z世代（即1995至2009年出生的人），這些人均是善用網絡及社交媒體，所以公司便會在社交媒體Instagram及視頻分享平台Tiktok（抖音）做名人和KOL營銷，「我哋會寄啲產品比明星和KOL，其實都冇講明說一定要出post（帖文），但佢哋會自發出，同朋友及粉絲分享。」另外，不少人更會在Tiktok內拍攝drop test（摔落試驗）和手機殻設計教學分享影片，故公司特別在網站內設有Instagram流行產品和TikTok流行產品的分類標籤。

七成客為女性 平均單價500元

目前公司平台上有數十萬款的手機殼款式，最好賣的款式大概有1,000至2,000款，皇牌產品為防撞手機殼Impact case，男女客人比例為3：7，若果是co-lab或聯乘產品，男女客人比例則達一半半。莫機權說男客人一般傾向選購設計簡約的款式，女客人就會鐘情顏色鮮豔、色彩繽紛及可愛的設計款式，客人到店時，可一併選購其他產品，如：Apple Watch錶帶、AirPods機殻、Macbook保護套等，故平均單價約500元。

CASETiFY在本港共有5間分店，當中尖沙咀K11 Musea、九龍塘Festival Walk和沙田新城市廣場門店是於去年「疫市」中開業（中環置地廣場店則是裝修後重開）。莫機權坦言不少人在網上看到公司產品時，未必會立即購物，可能要在實體店看到、觸摸到產品、測試手機殻的抗跌功能後，才會決定購買，故公司傾向以線上和線下策略來發展業務，開設更多實體店，令客人認識品牌，在揀選新店店址時，會優先考慮兩個因素：人流多以及是從地鐵站出口走入商場的必經之路。「好舖係可遇不可求，K11 Musea店就係地鐵站出口一出就係，Landmark店都係，一出地鐵站， LV轉左就係我哋，1個商場可能只有1至2個類似位置，上咗一層就係另一回事，可能啲人已經走哂去其他層數！」

另公司也會策略性地揀選一些店址，例如：Festival Walk和沙田新城市廣場店是在蘋果店對面，未來公司將在荃灣海之戀開店，希望食正日式超市驚安之殿堂DON DON DONKI的人流。

莫機權指公司未有設立開店目標，未來若有合適的機會，希望可在旺角開店（盧翊銘攝）

助商場帶動人流 租舖易搶佔「筍位」

不過，要搶佔這些「筍位」絕非易事，何解商場會願意租給公司？莫機權解釋很多品牌的店舖只可「食到」人流，惟公司卻可帶動人流至其他租戶。若客人自訂機殻，通常要等約15至30分鐘，便可即場在店內做好，在這段時間內，他們可以在商場內逛逛。而在整體銷售中，多於30%是客制化款式，很多客人會用作情人節送禮、周年紀念、母親節禮物等，節日月份時客制化款式的銷售更可達到50%。

本港近期疫情逐漸回穩，加上疫苗開始普及，零售市道有望回復。他估計今年年尾零售市道方可復甦，皆因疫苗接種需時，而第四季將有新iPhone 推出，加上年尾時節日氣氛更為濃厚，市民屆時便可以大掃貨。未來公司計劃在泰國及台灣開設實體店，並把美國市場的市佔率由目前不足10%，擴大至30%，他相信公司要數年時間才可達到這個目標。