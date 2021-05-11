陸東專訪｜獨家闡述投資心法　「投資睇估值　跟北水炒如賭博」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-11 08:54

曾在瑞銀擔任財富管理及證券顧問、著名分析師陸東，不論在股市、樓市都曾經作出十分精準的預測。不過，正所謂「授之以魚不如授之以漁」，能夠從陸東的投資心法汲取多少，或許比向他「攞冧巴」更為理想。

過去一年，股市變化巨大，「劇本」教人大開眼界。由去年全球股災，港股暴瀉至21000點，其後一眾新經濟股率先跑出，個別科技股更錄倍升。直至2021年出現板塊輪動，舊經濟股「死過翻生」。撇開迷障，陸東在2009年撰寫及出版的《智者傲行》，當中有不少金句，時至今天仍然適用。

陸東撰寫的《智者傲行》，當中不少金句對投資者而言甚有意義。（鄭子峰攝）

順水推舟並非發達之道，要成功，一定要先行，所以未轉勢就要做，然後忍耐，忍耐扒逆水的寂寞，忍耐買完還跌、沽完還升的引誘，心目中堅持着平與貴。

自從滬深股通開放後，港股便要看北水的「面色」，北水南流可有「點石成金」的能力，跟炒成為不少散戶的策略。不過，陸東的投資哲理便與跟炒相違背。要能夠不跟炒，又能夠逆勢獲利，陸東堅持一個信念「留意估值，唔好留意股價」。

陸東回想當年滬深港通開通之前，曾有人訪問他北水來臨前要買什麼，「當時我話要代入北水，有咩喺大陸我識但係買唔到」，例如港交所（0388）、騰訊（0700）、聯通（0762）、中移動（0941）、友邦（1299），但他們不會買新地（0016）、長和（0001）。參考聯交所顯示最新滬港通及深港通持股紀錄，截至5月7日中移動的北水持股比例達7.65%；港交所達7.8%。然而，長和的北水持股佔比只有0.73%；新地只有0.29%。

陸東認為這套想法今天仍然適用，但作為專業投資者，他抗拒這種「跟風式」的買賣方法，「我分得清咩係投資、咩係賭博」，投資是留意估值，相反跟資金流炒作便是賭博。

陸東直言，市場經常出錯，價格99%時間在合理值上下波動。（鄭子峰攝）

市場噪音是獨立思考的最大敵人，使人們錯誤判斷整個形勢。

當投資者要逆勢而行，便等同抱著「市場錯、自己對」的心態，對投資者的心理質素絕對是一大挑戰。陸東則豪言，「市場成日都錯，由大學一二年班讀Market Efficiency，已經肯定係錯！」

陸東指出，市場是長期失效的，否則不會有人賺錢，「Fair Value（公平值）只係一粒點，但99%時間都係上下波動，你最緊要認清呢一點。」他更笑言，他之所以堅信市場是錯，是因為人類是非理性動物，若然人類是理性，何解五大核武強國家擁有的核武能夠摧毀世界27次，「有乜必要令自己死幾劑？」

陸東指，即使恒生指數數十年前只有600點，但往往因為入市時機不對，即使升至三萬點以上都不會致富。（梁鵬威攝）

真正贏大錢的，不是在升市時有多少資產，而是在跌市時有多少現金。

在美國聯儲局不停印銀紙之下，股票市場可謂歌舞昇平，周不時都聽到「少年股神」的故事。到底今天的股市易炒，還是數十年前更容易？陸東坦言，數十年前亦不是容易。

他回想起初入行時，恒生指數只有600多點，樓價亦是600元一呎。「咁都唔發達咩？To be honest，好多人真係唔發達。」陸東點出，問題出於入市時機不對。他強調，別以為600點升至30000點是一條直線，當中升至10000點又可以回落七成至3000點。

回看最近一輪新經濟股的升浪，汽車股、光伏股、醫藥股等，單日升幅超過一成比比皆是，成交更是極之熾熱，令港股成交一度維持二三千億元。可是，隨著板塊輪動，資金重新配置舊經濟股，不少個股股價面臨腰斬。陸東坦言，人類往往是在市況在最洶湧的時候入市，故此亦解釋了為何牛市尾聲成交最大。

回看今年年初，當每個人都討論股票，「個個都當埋條底褲落去搏命」，便是牛市的尾聲，反之熊市低位時成交卻是最細。陸東重提書中金句，「能夠令你富貴萬千年，唔係升市嘅時候你有幾多貨，而係跌市嘅時候你仲有幾多錢，最緊要跌市時候買到幾多好嘢」。