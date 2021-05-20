恒生銀行88周年　分享中小企成長故事　老牌單車店兩次急「撲水」

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-20 07:30

新冠疫情持續逾一年，本港經濟環境仍不明朗，不少中小企叫苦連天。有見及此，銀行業紛紛響應政府呼籲，推出了「預先批核還息不還本」及「百分百擔保特惠貸款計劃」，以解企業燃眉之急。

現時本港共有超過34萬家中小企業，佔全港企業總數98%以上，對銀行而言無疑是一大重鎮。恒生銀行﹙0011﹚今年成立88周年，亦借機分享該行與中小企「拍住上」的真實故事，以此說明銀行賺錢之餘，亦能與客戶「拍住上」。

恒生銀行創立於1933 年，今年剛好88 周年，數字「發發」好意頭，不巧遇著疫情，本港經濟有待走出幽谷。可幸，銀行作為百業之母，並無「落雨收遮」，齊為支持經濟出力。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，該行見證不少本地中小企成長發展。﹙詹詠渝攝﹚

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，在政府推出「百分百擔保特惠貸款」前，該行職員已經親自致電每名客戶，了解他們有沒有遇上任何困難，並提出「還息不還本」等相應方案，助他們渡過難關。

她透露，截至今年3月底止，恒生累計批出逾60億元百分百擔保特惠貸款，亦批出超過1,200億元「還息不還本」貸款。

王美琪續指，恒生創行以來，見證不少本地中小企成長發展，適逢今年成立88 周年，特推出「恒生‧留聲寄語」，分享5個恒生員工與中小企客戶相處的真實故事，由名人紅星聲演， 揭開序幕的是唱作男歌手林家謙的《一首流行88年的歌》。故事主角之一是成立逾70年的鎭洋兄弟單車公司﹙「鎮洋」﹚，現舵手、鎮洋兄弟董事總經理李達成更大方分享公司兩次「撲水」的經歷。

李達成直言，一間公司的成長，銀行的角色不可或缺，還大方分享公司兩次「撲水」的經歷。﹙詹詠渝攝﹚

幸得銀行「相助」 順利留學北美

鎭洋在五十年代由李達成的父親創立，最初只是在大埔維修單車，其後業務逐漸發展，在上水開設第一間店售賣單車及常用零件，後來開始從外地，如台灣及日本等引入單車產品，兼做埋批發業務。

儘管當時鎮洋生意漸漸上軌道，但主要都是做「街坊生意」，每月僅夠交租及養活一家人。但李達成中學畢業後想出國留學，擴展視野。李家在資金拮据的情況下，為送李達成出國，施展了「財技」，將原本恒生每個月提供予鎮洋作買貨之用的貸款，申請延遲付款，好讓李達成帶著該筆資金作資產證明，他最終成功留學加拿大，修讀電腦系。

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業主突「逼遷」 順利貸款自置舖位

李達成學成歸來後，他遵從父親遺願，放棄當時高薪厚職的IT行業，投身家族業務，由送貨開始做起，幾兄弟一齊經營單車店。李達成在海外留學時，留意到歐美群眾熱愛美國電影「E.T.」，且掀起了BMX單車熱潮，鎭洋於是引入BMX單車，開創本港單車店先河，其後食正單車熱潮拓展業務，開設灣仔零售店；同時引入多個外國單車及零件品牌，擴大分銷網絡。

隨著鎮洋業務不斷擴展，李達成稱， 慶幸自己一直使用恒生的服務，建立了互信，有助第二次「撲水」。他憶述道，九十年代初，營運30年的上水店舖突然被逼搬遷，「當時大家講個信字，無簽訂任何租約，但有一日業主突然通知我們舖位已易手，並要求3個月內搬離！」正當一家人無計可施之際，李達成便主動與合作多年的恒生銀行聯絡，洽談自置店舖之事宜，「因多年合作伙伴關係，恒生除了提供優惠按揭利率協助購置店舖外，還提供自置物業的專業意見，讓鎭洋業務得以延續發展！」

鎮洋購入舖位，避過「逼遷」命運，目前已開了4間零售店及2間單車租賃店。﹙鎭洋提供相片﹚

其後鎮洋向恒生多次承造貸款，陸續購入更多舖位，過去20年先後開設4間零售店及2間單車租賃店，成為現時香港最大的單車店。「一間公司的成長，銀行的角色不可或缺，最重要銀行提供信用額及提供LC（Letter of credit）」。李達成續指，現時亦仿效恒生「取之社會、用之社會」，與不同機構合辦單車籌款，籌款協助國內山區興建多個水窖、塘壩、學校等設施，更救助多名患有先天性心臟病兒童。