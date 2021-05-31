iBond2021｜專家拆解通脹升溫原因　一因素決定香港CPI能否升逾2%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-31 16:15

第八批通脹掛鈎債券（iBond）將於6月1日起，接受市民申請。iBond息率回報是浮動的，視乎期內通脹水平，而「保底息」則設於兩厘。 換言之本港通脹愈勁，iBond回報愈高，亦左右了「短炒」還是「長揸」的投資決定。

有專家坦言，香港的經濟、通脹前景，好受環球「熱錢」影響；亦有學者及經濟師指，疫情緩和下，本港通脹水平將會上升，惟今年增幅仍低於2%，能否「過二」，或視乎何時「通關」這一大因素。

新冠疫情下，各國央行「放水」，不過隨著疫苗接種計劃展開，經濟開始復甦，甚至增長速度較預期快。以美國為例，首季經濟增長6.4%；4月份消費者價格按年漲幅達4.2%，創2008年以來的最高升幅。

自此通脹前景已經成為金融市場揮之不去的一個陰影，市場擔心美聯儲開始「收水」，縮減購債，甚至加息，以期將通脹水平控制於2％左右。

外圍通脹環境未明，對本港實際影響又有多大？政府早前估算，本港今年通脹率為1.6%，不過香港實行聯繫匯率制度，貨幣政策基本上與美國同步，欠缺政策工具去調控通脹，而近年本港與內地經濟進一步連繫，不少食品、貨品都是從內地入口。由此可見，環球以及內地政策，均影響住這個細小而外向型的經濟體。

美國4月份消費者價格指數同比增速錄得4.16%，創下金融海嘯以來的新高。（新華社）

「放水容易收水難」

先從外圍市場開始分析，有十多年投資管理經驗、陸金所香港行政總裁蔡華接受《香港01》專訪時表示，影響通脹的主要有兩大因素，分別是「貨幣通脹」以及由大宗商品價格上升而引起的通脹，「恐怕美國今年的CPI可能達到3%，核心PCE可能接近2%。」

他指，貨幣通脹是市場預期會發生，在全球央行放水的大環境下，經濟復甦得較預期快，但問題是「放水容易收水難」，過早或過遲均會令經濟受損，以近期情況看，

與此同時，市場最不想看到的大宗商品價格上升亦正發生，油價已至最近60美元左右的水平，他笑言，雖然美聯儲考慮2023年開始加息，但疫情多變，市場預期亦永遠在變，「難保有天油價升到80美元水平，到時大家就不會這樣（2023年才開始加息）想。」可見，通脹水平，均受貨幣政策及原材料價格影響。

蔡華指，貨幣通脹是市場預期會發生的，在全球央行放水的大環境下，經濟復甦得較預期快，聯儲局已經開始考慮收緊貨幣政策。（羅君豪攝）

中國物價由需求驅動

至於油價上升，似乎對中國的影響較大，內地國家統計局4月份的數據，反映上游價格的工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升6.8%，創下2017年10月以來新高。但全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.9%，略低於預期的1%。以數據去看，中國或有機會因原材料價格上升，出現「輸入性通脹」。

不過蔡華認為，對中國而言，影響CPI的主要是糧食、農產品及豬肉價格等，物價的上升與否，完全是需求驅動，「上遊價格基本上是傳導不到下游。」

大宗商品價格上升，令生產成本上漲，或進一步推升通脹。（資料圖片）

全球化下 經濟體之間互相影響

他解釋，中國的製造業成本低，市面上一件兩、三百元的衣服，成本可能低至十多元，「上游到下游之間，沒有太多可以傳導（價格）的東西，定價根據需求決定，底層居民消費能力越來越強，才會推升價格。」相反，其他國家如英、美及歐洲等，由於接近沒有衣服等低端生產，若果中國、印度的生產成本上升，或會推升物價，「好似印度在疫情下，晶片價應不足，令成本上升，現時分析通脹等經濟議題，好難拋開某個經濟體。」

回到香港，與歐美一樣，本港接近沒有低端生產工業，又會否出現大規模的「輸入性通脹」呢？來港住了多年的蔡華，笑言對香港通脹影響最大的，是「熱錢」是否流入本港。本港經濟對「熱錢」敏感，資本市場與經濟基本「脫鈎」，「所以你見到一個好詭異的情況，2020年的時候本身經濟肯定是下跌，零售業商舖倒閉，但資本市場一直在創新高。」

他進一步指出，由於經濟與資本市場不掛鉤，資金流入樓市，樓價未見大跌，租金即使回落，近日亦已回升， 可見「熱錢」的進出，對香港的影響已大於其他外圍因素，加上疫情緩和等因素， 中長期的通脹將會壓力較大。

疫情下本港經濟轉差，惟對樓市未見有太大影響。（資料圖片）

中大李兆波：通關後物價或會上漲

中大商學院高級講師李兆波就認為，隨著疫情緩和，商業活動逐漸正常下，加上部分內地學生將會回港讀書，均有望推升住宅及酒店租金水平；一日正式通關，旅遊業復甦，物價或會上升，「旅遊返嚟之後會帶動消費，到時仲有冇咁多折扣？或者有機會加價添。」

不過一切都要視乎何時「通關」，因此他估計，今年通脹仍然低於2%，最快明年才有機會升至2%或以上。

李兆波估計，通關後物價或會上漲。（資料圖片）

恒生薛俊昇：今年通脹1.5％

恒生銀行首席經濟師薛俊昇受訪時認為，疫情下香港經濟開始復甦，加上環球大宗商品價格上升均會推升通脹，不過值得留意的是，經濟復甦只是剛剛起步，前景仍有不確定性，「未必咁快加到價」，因此通脹升幅只會比去年好，但不會去到一個高水平，因此估計今年本港通脹水平可達 1.5％。

至於明年，他初步估計通脹有機會重回2％以上，達到過去五至十年平均通脹率達2％至3％的水平，「始終仲有一段長時間，要睇多陣先（作出預測）。」

美聯儲估計，最快2023年開始加息。（資料圖片）

第8批iBond認購期於6月1日上午9時至6月11日下午2時。所有持有香港身份證的投資者，可透過配售銀行、證券經紀、香港中央結算有限公司認購。該批iBond將6月23日發行；並在6月24日掛牌。