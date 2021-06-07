日清7月推新版合味道產品　董事長安藤清隆大讚麪條更掛湯兼入味

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-07 08:00

隨着港人逐漸適應疫下新常態生活，去年疫情初期「瘋搶」糧食和日用品的情景已不再出現。使日清食品（1475）今年首季香港業務收入減少6.3%，至3.36億元，中國業務收入增加19.5%，至6.29億元，收入為9.64億元，上升9.03%。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆接受訪問時表示，去年首季香港市民恐慌搶購即食麪及杯麪，但今年則未有這個情況，令銷情略為下跌，但表現仍是好過2019年首季，部分新客人更會繼續重複購買其產品，他相信在開關後，不少旅客將會買日清的產品作為手信或紀念品，屆時本港業務就能重拾增長。而首季內地業務收入則受惠於農曆新年時「就地過年」政策，雖然新年後銷售略有下降，但仍維持良好勢頭，故公司今年目標為收入錄單位數增長，與去年相若。

點擊下圖，睇睇新版合味道杯麪產品：

不少港人較為喜歡購買日版日清產品，這會否影響到日清香港的銷售表現？安藤清隆透露公司每年都會提升香港合味道杯麪的質素，希望吸引香港消費者購買香港日清產品，例如：今年7月公司將會推出新版合味道產品，賣點是麪條更加掛湯入味。另外，公司每年平均推出30款新產品（新版產品也會計算在內），之後會推出（合味道增量大杯裝）辛辣蕃茄味杯麵及新口味薯片。「不過香港消費者仍是喜歡日版產品，這是他們的選擇，沒關係，我們是日本日清的經銷商，若港人購買日版日清產品，公司也可從中得益。」

近期食品油及原材料價格持續上升，恐對日清毛利率造成壓力。安藤清隆指日清首季毛利率維持在32.1%，公司將會透過增加產量及做好供應鍊管理，來降低成本，目前未有計劃加價。「不用過於擔心原材料價格上升，公司會採取適當措施抵消。」同時，公司未來會加大投資自動化生產線，希望逐步把工廠變為智慧工廠，並充分利用大埔廠房的產能。他估計當公司整合好大埔廠房內的生產設施，加上新智能生產線投入生產後，將可提升產能10至15%。

日清在去年12月推出新鮮沙律菜，安藤清隆說產品現已在Aeon及Donki發售，較其他進口沙律菜更新鮮。（鄺月婷攝）

為迎合人們的健康飲食潮流，日清亦要不斷求變。安藤清隆認為即食麪不太適合追求健康人士食用，因此公司推出了合味道樂怡杯麪，裡面的麪條是不經油炸，麵條中間亦加入了膳食纖維，加上多款蔬菜配料，是較健康的杯麪。公司又有出售果物穀物麥片及新鮮沙律菜，並與日本食品和蔬果汁品牌Kagome在2018年成立合營公司，發展蔬菜汁業務。他續道Kagome蔬菜汁喝起來味道像果汁，可以讓不喜歡吃蔬菜的小朋友及成人攝取足夠的纖維及營養，估計這個業務的市場潛力相當大。

5月下旬時，新垣結衣和星野源宣布結婚的消息震撼日本，他們的婚訊更被日本廣告界戲稱為「日清婚」，皆因新垣結衣曾代言日清的長銷招牌商品「雞汁拉麵」，而星野源則為日清烏龍碗麵「どん兵衛」拍攝廣告。被問及會否有機會邀請他們以夫妻檔形式拍廣告，安藤清隆笑稱公司很高興知悉他們的婚訊，但若要邀請他們拍廣告，需要先跟他們商討，並要了解他們有沒有檔期，暫時未可透露更多消息。