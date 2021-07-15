買豪華車如買撈　專家薦兩隻汽車4S股　中升﹙0881﹚之外還有呢隻

港股弱勢，更考揀股。8月業績潮將至，各大上市公司陸續公布盈喜或盈警。其中，4S汽車經銷板塊可謂先拔頭籌，盈喜消息浪接浪，包括中升控股﹙0881﹚及永達汽車﹙3669）。該板塊持續獲市場資金追捧，專家建議，4S汽車股有兩大指標要睇實，確保未來增長交到數。同時，只要買兩隻，就已經足夠覆蓋內地豪華車增長的機遇。



4S汽車經銷股近期表現亮麗，中原資產管理投資總監簡志健提醒讀者要小心選擇，「不是看好整個4S汽車經銷板塊，只是看好中國豪華車，例如Benz、BMW、Porsche、Lexus，而中升（0881）、美東（1268）、永達（3669）都有代理豪華車經銷。」

中汽協公布，今年上半年汽車銷量為1,289.1萬輛，按年漲25.6%，並再次上調今年銷量預測，由增長6.5%調升至6.7%，料全年售約2,700萬輛汽車。若細看汽車銷售數據，內地生產的豪華車上半年銷量為165.8萬輛，按年增長41.5%，高於乘用車累計銷量增速14.5個百分點。

分析指，買豪華車如同買勞力士，是身份象徵。（watchclub.com）

人富起來 買車如買「撈」

簡志健明言，內地富起來，二至五綫城市正經歷香港昔日高增長年代，愈來愈多人買豪華車。他指：「內地生活質素改善，也迎來換車潮，由買普通車，轉至買豪華車。每個城市都有不同演化階段，當人富起來，就會想擁有隻『撈』（勞力士），是身份象徵，是人生另一個階段。」

即使電動車的興起，似亦難阻這個演化。簡志健打比喻道，擁有一架Benz，就好似擁有一隻「撈」，而iWatch不能取代「撈」，只會取代普通手錶。故他指，「電動車暫時只會取替普通車，因為傳統豪華車正是身份象徵。至少內地目前二至五線城市，民眾對品牌有追求，未來5年對豪華車需求仍然高漲。」

4S股看銷售 也看售後服務收入

4S汽車經銷股除了因為賣車銷售﹙Sale﹚情暢旺外，另一大增長動力也是來自售後服務﹙Service﹚。普遍而言，新車銷售佔經銷商營收高達85%，售後服務約為15%。惟新車銷售毛利率約3至5%，而售後毛利率可高達45%以上。簡志健表示，「挑選經銷股，要看新車銷售數據，也要看售後服務增長速度能否提升，令生意營運效率增加。」

以中升為例，2020年新車銷售收入為1,255億元，按年增長18.2%；售後服務收入達202億元，按年增長13.5%。由此可見，兩者增長相輔相成，中升無論是新車銷售，還是售後服務都交到功課。

綜合而言，簡志健指出，若看好內地豪華車經銷商，他認為投資中升及美東足已覆蓋全中國，「前者主攻一、二線城市，後者主攻三至五線城市，並且都是﹙同業﹚做得最有效率的公司！」

中升向怡和收購仁孚中國全部股權，助其擴大Mercedes-Benz品牌內地市場份額。 （資料圖片）

中升收購仁孚中國有着數

中升日前公布以13億美元向怡和收購仁孚中國全部股權，助其擴大Mercedes-Benz品牌及華南地區市場份額。交易完成後，怡和持有的中升股權將增至21.25%，強化其第二大股東地位。

簡志健明言今次收購好着數，「今次賣家是怡和，是中升第二大股東，至少賣家唔會呃你。而且，今次收購後，中升擴大在內地Benz市場份額，即議價能力也提高了，對中升甚為有利。同時，即使中升股價已累升不少，亦獲高瓴認購入股，證明長線睇好中國豪華車經銷行業。」

中升發盈喜，預料今年上半年純利按年升逾60%，歸功於新車銷情暢旺，尤其是豪華品牌熱賣。今年上半年，新車成交量及豪華品牌新車成交量分別達275,566輛及161,928輛，按年增長約40%及45%。同時，售後服務毛利率有所提升，以及增值服務（汽車金融及二手車交易業務佣金）收入增加，均帶動盈利增長。

中升目前在75元水平高位整固，市盈率約26倍，而根據彭博數據預測，中升2021年、2022年每股盈利增長分別按年達26.7%、24.9%至3.08元、3.85元。簡志健明言，「中升預測市盈率約20倍，若未來賣車銷情較市場為佳，加上獲高瓴入股，未來估值可望提升，中長綫前景仍然吸引。」

中升、美東主打豪華車，專家看好。﹙資料圖片﹚

美東大數據取勝

除了中升外，簡志健亦看好美東前景。美東上市接近8年，過往每股盈利平均增長亦達40%。根據彭博數據預測，美東2021年、2022年每股盈利增長分別按年達50.4%、34.3%至0.94元、1.26元。美東高增長主要來自善用數分析，簡志健續指，「第一，美東單城單店策略非常成功，在三至五線城市開豪華車店，一個城市一個品牌，利用大數據做行業分析，發掘有潛質的城市。」

事實上，美東高管有科技背景，並能用科技思維管理公司，他指：「美東用數據找城市、市鎮，知道哪個地方可以買得起豪華車，主動與品牌聯絡開店，把握數據食頭啖湯。全中國有好多城市慢慢富起來，美東能找出相關城市開店，未來亦可望保持高增長。」

單城單店策略湊效外，美東營運亦做到極緻，簡志健指，「美東存貨周轉天數做到9天，同業中升是25天，永達是31天。」可見美東將營運效率做到最好，用數據分析做每個環節，從而做到高盈利增長，雖然美東已累升不少，目前估值達62倍，預測市盈率約40倍，但他認為，公司未來仍然達至高增長，現價仍具中長線投資價值。