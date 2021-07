專訪│AI投資Auqmon料明年盈虧平衡　最快2年後赴港上市

AI智能選股初創公司Auqmon以Robo-advisor-as-a-Service(RaaS)為個人、銀行等機構投資者提供投資建議及買賣股票和ETF服務。Aqumon行政總裁兼聯合創辦人雷春然接受《巨子》及《香港01》訪問時表示,公司發展5年至今,預計明年可以達致盈虧平衡,2至3年後在本港上市IPO,並成為亞洲第一的資產管理初創獨角獸。



Auqmon自2016年成立,「起初的首三年,另一創始人黃耀東博士(Don)與我在科大圖書館埋頭建立演算法及研究,至2019年已陸續打入50間金融機構,主要從商業機構打入零售個人用戶,目前以B2C+B2B雙方發展,用戶達50萬人,其中有近95%為香港人」,雷春然說。

雷春然表示,單是香港財富管理市場規模便有2萬億元,目前打算先扎根香港市場,之後再進軍亞洲其他地區。(李澤彤攝)

今年資產管理規模料增3倍 計劃進軍亞洲其他市場

公司收入來源來自諮詢顧問費,雷春然表示,過去2至3年Auqmon資產管理規模按年升2至3倍,預計今年也至少有3倍增長。「單是香港財富管理市場規模便有2萬億元,目前打算先扎根香港,之後再進軍中國,如大灣區和上海,新加坡、日本都想去,我們想佔據亞洲市場(We want to conquer the market)」。

跨境理財通開通在即,香港及中國兩地可雙互投資不同產品,「我們經已打入大型銀行之中,希望可長期為兩地客戶提供長期的資產配置服務,這對我們來說是個很大的發展機會。」他指,公司目前有150人,當中約70人在香港工作,約70人在深圳分部,去年又拿到中國私募基金的牌照,現正準備上海分部,並將於8月啟幕。

去年10月,數碼港及阿里巴巴香港創業者基金等均參與融資,金額約為2.3億元。

數碼港阿里巴巴等加入融資 研發團隊學術水平高

Auqmon在2017年完成了由阿里巴巴香港創業者基金領投的A輪融資,而又在去年10月又完成3,000萬美元(約2.3億港元)的Pre-B輪融資,是次融資投資人有鄭和資本、聯想創投、阿里巴巴香港創業者基金、永隆銀行家族,及香港政府旗下數碼港等。

對於初創公司,其研發團隊的能力便是公司最大的增長動力來源及資產。Auqmon對員工學歷甚有要求,當中有近7成的員工均畢業於香港科技大學。「我也想證明給大家看香港的核心競爭力,並要多多支持本地科創企業。」

公司分為研發部(R&D)及商業發展部(Business Development),而研發部佔整體員工達80%,碩士學歷以上的員工更高達30%,當中,研發部旗下的演算法部門更有20位員工擁有博士學歷。在公司的博士團隊之中,更有一名年僅24歲便獲得博士資格的畢業生。