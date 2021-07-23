教育股遭洗倉　竟網傳與一份文件有關　分析員﹕有貨者應見彈即沽

一份網上流出的文件，觸發教育股遭到洗倉，整個行業可謂血流成河，投資者哀嚎遍野。本已弱勢的教育股今日（23日）午後突然急瀉，其中遭大行劈價的新東方（9901）跌幅更達4成，完全跑輸同業。

教育股今日急瀉，與網上流傳一份為中央辦公廳文件印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的文件有莫大關係。文件內裡提出致力減低學童作業負擔，可是最具殺傷力，為禁止學科類培訓機構上市融資，嚴禁資本化運作。

這爆炸性消息，觸動投資者神經，教育股全面捱沽。有分析員指出，短期內教育股前景難言樂觀，若未來股價出現反彈，建議投資者趁反彈沽貨離場。



傳輔導課程機構要轉為非營利組織

內地社交媒體流傳文件截圖，宣稱為「中共中央辦公廳文件」。文件內提出要求提供學校課程輔導的機構，轉型為非營利組織；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴止資本化運作。上市公司不得通過股票市場融資投資學科培訓機構資產。同時指出外資不得通過並兼併收購﹑受託經營﹑加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

企業不可能與資本市場接觸外，文件內亦指出要全面減作業總量及時長，減輕學生過重作業負擔。若是小一及小二學生，不布置家庭書面作業，但可在校內適當安排鞏固練習。三至六年級小學生，其書面作業平均完成時間不多於60分鐘，初中書面作業平均完成時間不多於90分鐘。

內地加強對教育行業規管，教育股近期處於弱勢。（資料圖片）

文件又指出，要提升學生課後服務水平，滿足學生多樣化需求；以及從嚴治理，全面規範校外培訓行為。

教育股早前已受到內地收緊課外補習，已讓教育股前景蒙上陰影；今日於網上流傳的文件，對教育股帶來另一番衝擊。其中遭到中金大劈美股目標價的新東方（9901），今日6度觸發市調機制，全日股價瀉40%﹑新東方在線（1797）挫28.1%，成實外教育（1565）跌3.3%，已屬行業中表現較佳者。教育股弱勢暫難扭轉，分析員皆看淡相關行業。

連敬涵﹕宜反彈時減持

勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵指出，如從事專科教育，相信受到影響不大；若從事網上教育行業者，肯定最受衝擊。結果從事軟件行業的金山軟件（3888）亦遭到波及。

至於外資無法入股等舉措，對整個行業皆帶來影響，他指出若投資者手上持有教育股，建議當股價出現反彈時先行沽貨離場。

消息指部分大城市試行禁止寒暑假期間的線上和線下補習。（西安新聞網）

莫灝楠﹕沽貨止蝕已意義不大

新城晉峰分析員莫灝楠認為，要視乎有關公司主要發展哪一個範疇的教育業務，若是從事高等教育及大學，影響較低；可是主要從事網上教育平台，或補習學校者會較受到影響。因為政府明顯加強對學生課外補習的監規管，所以不建議投資者在價殘時低撈。

若投資者目前手上仍持有教育股，他指出要視乎入市價。如目前股價較入市價低約一半，當股價出現反彈時可考慮沽出；可是現價只剩下入市價一成左右，則無須考慮止蝕好了，反而意義不大。

另一方面，教育行業是內地不少網上平台的廣告收來源。隨著內地加強對教育行業的規管，相信網上平台的廣告業務亦受到衝擊。連敬涵認同網上平台企業亦會受到波及，更指出從近期北水屢屢沽出新經濟股，反映出政策對相關行業的影響。相關情況更可以說早於今年3﹑4月時已出現，其實投資者早應該考慮沽出有關股份。