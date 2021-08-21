滙豐績後42蚊浮沉　專家點評五大領域　股價中線看升五成！

滙豐﹙0005﹚2021年中期業績看似不俗，稅前利潤按年增加1.5倍至108.39億美元，惟派息令市場失望，中期每股只有0.07美元﹙0.546港元﹚，高息光環不再。該股現於42港元左右浮沉，中薇證券研究部董事黃偉豪由5大範疇出發，明確指出滙豐仍具備投資價值，中長線目標可見65港元！



策略篇︰重返亞洲需時 前期開支大

觀乎滙豐中期業績，雖然上半年在所有地區均錄得盈利，惟業績改善，主要來自預期信貸損失﹙ECL﹚錄得巨額回撥所致，一來一回按年相差達76億美元，這部份的盈利可謂只是帳面數。

亞洲地區繼續為滙豐最主要收入及盈利貢獻來源，惟上半年稅前利潤按年倒退5.87%，至69.36億美元。其中，若細看滙豐香港區第二季稅前盈利，按年減少22%至17.47億美元，按季亦下跌7.4%，而滙豐積極部署的內地市場，第二季稅前盈利，按年升1.6%至8.58億美元，惟較第一季下跌11.8%。

黃偉豪表示，滙豐重返亞洲的策略需要較長時間觀察。（資料圖片）

雖然亞洲地區表現未算好出色，但滙豐堅持為未來業務發展作好準備，包括進一步擴展內地的數碼財富管理業務「滙豐聆峰」，增聘逾350名財富管理人員，以及將業務加快擴展至北京、上海、廣州、深圳和杭州五個城市。該行最新宣布，斥資44.8億港元收購新加坡安盛，向成為亞洲領先的財富管理機構鋪路。

黃偉豪表示，「滙豐重返亞洲的策略，難以在短時期內完成。要長時間看，至少給予多兩至三季時間，再探討這個策略是否成功。其次，滙豐要在亞洲加大發展，開支上也會相應加大，故即使今季中港盈利有些微下跌，也是可以理解的。」

息差篇︰美或後年加息 淨息差可望擴闊

銀行淨息差的高低，直接反映銀行存貸生意的表現，即淨息差愈高，反映銀行利息收入愈高。近年，滙豐持續受息差收窄的因素（見上表）困擾，該行上半年淨利息收益按年跌9.72%，至130.98億美元；上半年淨息差為1.21厘，按年下跌22點子。單計次季淨息差為1.2厘，按季保持穩定。

不過，集團財務總監邵偉信表示，淨息差逐漸趨於穩定，預計淨息差受壓情況已接近見底，相信2022年淨利息收入增長良好。在疫情期間，美聯儲減息刺激經濟，銀行淨息差收窄，如今隨着疫情發展穩定，經濟復甦持續，通脹升溫，美聯儲或將於2023年加息，可望改變局面。

黃偉豪指表示，「若美國2023年加息，甚至進入加息周期，環球息口有上升趨勢。香港跟隨美國利率走勢，故無論是滙豐在香港業務，還是其他地區業務，都會有息差擴闊的憧憬。」

貸款篇︰經濟復甦需求增

環球經濟疫後復甦，帶動貸款需求增加，助穩定銀行利息收益。（資料圖片）

滙豐預期全年貸款有中單位數增長，而隨著集團繼續削減風險加權資產，預料前述增長終會導致風險加權資產錄得低單位數增長。由滙豐中期業績所見，截至6月底止，客戶貸款（淨額）約1.06萬億美元，與2020年同期約1.07萬億美元，貸款規模相約。

展望下半年，環球經濟復甦，經濟活動重回正軌，勢必帶動貸款需求增加，滙豐或可從中受惠。集團財務總監邵偉信績後便表現，預期今年剩餘季度將看見更強勁的貸款增長，有助穩定淨利息收益。

不過，黃偉豪提醒，貸款量增加，但利潤能否同步增加，也要留心，「在貸款息口方面，除了看加息周期外，也需考慮競爭性因素。而且，每間銀行都會搶貸款，故整體利潤水平未必會升好多。」

滙豐一級資本充足率較同業高，未來有空間增加派息和回購。（資料圖片）

資本篇︰一級資本充足率 憧憬回購派息

以往滙豐的派息政策，是派息金額不變，一直維持每年每股派0.51美元。現時改採用目標派息比率，介乎40%至55%，意味日後的派息金額，會因應當年的盈利表現而有所波動。今次每股派息0.07美元，略遜預期（市場預計介乎每股0.08至0.1美元），滙豐作為收息股的吸引力似乎大減。 根據彭博數據預測，料全年每股股息達0.235美元，則股息率約4厘，與過去約6厘水平比較，確實失色不少。

黃偉豪指，「目前滙豐股息確實未算好吸引。惟滙豐今年才恢復派息，相信派息要逐步加上去。同時，派息與否要看滙豐一級資本充足率 （CET1），其資本充足率充裕，未來有空間派多些息。」

目前滙豐一級資本充足率為15.6%，過去一年均維持在15%以上。若與國際銀行相比，高盛與摩根士丹利的資本充足率分別為13.4%及13.2%，足見滙豐資本充足率遠高於行業水平，未來大可自由增加股息及進行股份回購。事實上，集團財務總監邵偉信亦表示，隨着英倫銀行解除英資銀行派息及回購限制，集團資本水平優於預期，加上撥備壓力放緩帶動盈利，今年末期股息或高於中期息，下半年或考慮回購股份。

疫後經濟重返正軌，信貸回撥料減 。（資料圖片）

壞賬篇︰經濟重返正軌 信貸回撥料減

滙豐中期業績勝預期，其中一個亮點是上半年列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元，而去年同期則有69億美元提撥。事實上，由上表所見，近年滙豐在列賬基準預期信貸損失往往「有多無少」，今次撥回確為鮮見。

去年疫情，不少環球銀行因疫情關係，經濟活動恐大幅下滑，做了頗大額撥備。黃偉豪指，「隨着環球經濟復甦，前景已經改善，滙豐適時回撥。然而，料未來回撥幅度減少，難以再有大額度的回撥。」

今次滙豐中期盈利按年大升逾倍，黃偉豪指，「論未來增幅，滙豐不會再好似第二季咁強，因去年基數低，加上經濟回復比想像中強，這年變化好大，才有這種回撥。隨着未來經濟正常化，業績變幅料不會太誇張。」

中線目標︰65元

總結而言，在經濟復甦的前題下，滙豐長遠具備派息回購憧憬，而淨息差有望擴闊，利息收入有望提升，基本因素將顯著改善。彭博數據顯示，滙豐現價市帳率僅約0.66倍，遠低於過去5年平均值0.86倍，明顯大幅「低水」。黃偉豪直言，「從長線角度出發，可考慮部署滙豐，博股價慢慢升上去，中長線目標可望達至65港元。」以該股現處42.3港元計，潛在升幅達到54%！