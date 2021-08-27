訪問｜建設5G致利潤大減　和電香港CEO︰影響持續　應投資就投資

自從5G技術開始應用於大眾通訊，港人紛紛升級電訊服務計劃，追求更高速度、穩定更高的網絡服務。對於本地電訊商而言，5G市場絕對是必爭之地。

和記電訊香港（0215）自2019年起已經投放逾30億元建設5G網絡，3香港更即將全面停止2G服務，將頻譜釋出重新配置予4G及5G網絡，勢於搶佔本港5G需求。



本地電訊商各出奇謀「力谷」5G計劃，和記電訊旗下3香港近月便推出最低178元的5G月費計劃。和電香港執行董事及行政總裁古星輝接受《香港01》訪問時直言，3香港相比其他電訊商，網絡建設做得最好、價格相宜，以及有著最新潮好玩的玩意。「我哋有咁嘅網絡質素，有咁嘅價錢，我哋唔需要最平，但係我哋（價錢）合理！」他更指3香港日後可能有不同收費的可能性，故比較不同電訊商不是單看一個因素，而是綜合各方面的條件。

5G首重覆蓋率

對於坊間測試本地電訊商的5G網絡速度，結果發現3香港的網速並非最快，亦非最慢。古星輝回應指，公司一向追求可靠和覆蓋，較少提及最快網速。他反問︰「人多用快，定係人少用快？若要網速快，無人用就一定快！」

古星輝補充指，所謂5G的「極速」，事實上有多少應用程式需要用上最高速度。他舉例，有些手錶規格聲稱能夠潛水500米深，但實際上有多少人可以潛水500米呢。他強調，5G服務最重要的是覆蓋率高，不會某些地方接收到、某些地方不能；另外有充裕的容量，即使有龐大客量都足以供應。

3香港早前已宣布將於9月30日終止2G服務。（資料圖片）

停用2G 有利4G、5G網絡增強

頻譜配置方面，3香港早前已宣布將於9月30日終止2G服務。古星輝指，停用2G正正是要把服務2G的900兆赫及1800兆赫頻帶頻譜釋出，重新配置予4G及5G網絡。他指出，900兆赫及1800兆赫頻帶屬於較低頻的頻譜，穿透力相對2100兆赫及3500兆赫頻帶更高，故相信重新調配後可讓4G及5G網絡帶來重大影響。

至於3G方面，3香港則未有相關的退網時間表，古星輝指3G仍然有相當的客量，雖然沒有實際數字，但透露主要以企業為主，用於設備、裝置等，並非大眾消費者。他補充，既然2G網絡服務這麼多年後才退網，相信3G網絡距離退網仍有一段時間，暫末有逼切需要。

投資5G拖累業績表現

和電香港稱，自2019年起已經投放逾30億元建設5G網絡。今年上半年，受累於支付 5G 投資項目及頻譜支出後，公司資本開支擴大209%至3.24億元，又因現金減少致利息收入下降，和電香港上半年純利因而下跌近79%至3,100萬元。

古星輝重申，5G投資對業績的影響會一直持續，相關投資主要分為兩筆帳目，其一是頻譜的攤銷，其二是新增的固定資產折舊所產生的資本開支，兩者均分15年撇帳。因此，他強調未來盈利走勢主要取決於收入增長的快慢，「即係買咗嘢做生意，而家生意要增加、加快」。和電香港今年本地服務收益增長4%，古星輝認為今年缺乏漫遊服務收入，加上疫情之下，已經交出十分鼓舞的成績。

和電香港手持逾50億現金，古星輝表示︰「應該投資就投資」。（盧翊銘攝）

直至純利超前 承諾維持派息

3香港自2017年出售固網業務後，已經先後派發2次特別息。早前主席霍建寧表示若無特別情況的話，便會全部派發予股東。古星輝重申，「最終啲錢都係股東，應該投資就投資，投資之後我哋賺到嘅錢，都會派返正常股息回報」。

和電香港上半年中期息每股派2.28港仙，與去年持平，另派特別股息每股19.8港仙。古星輝強調，董事會已經承諾一直維持2020年盈利3.61億元當時的派息水平，直至純利超出3.61億元，屆時派息將調整至相當於年度純利的100%，並有可能再派特別息。

根據中期業績顯示，截至今年6月底和電香港的庫存現金總額為51.06億元。古星輝相信，集團現金充足，同時市場變化好快，需要保留一定現金為股東尋求最好的投資機會。