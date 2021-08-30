渣打曾繼志︰人行有機會再降準1至2次　對中國股債仍樂觀

環球經濟復甦之際，卻面對Delta變種病毒蔓延的風險，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志接受訪問時稱，內地有能力控制新一波疫情，且有不少政策工具穩定經濟。他表示，對該行下半年港區金融市場業務感到樂觀，預計央行縮表（Tapering）對市場影響不大。



渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，中國資產仍然很有吸引力。﹙江麗琦攝﹚

料內地有空間穩經濟

Delta變種病毒迅速在全球擴散，令人擔心會否拖慢全球經濟復甦步伐，即便是「抗疫」最成功的內地，近日也有新一波感染情況。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，Delta變種病毒短期對內地經濟有影響，但料中國防控措施有效，第四季經濟會重返正常水平。今年上半年內地經濟增長放緩，人行7月意外全面降準，為年半以來首次，規模亦超預期，向市場釋放逾萬億元人民幣資金。 曾繼志稱，展望未來12個月，內地有機會降準1至2次，仍有足夠空間穩定經濟增長。

外匯交易量增長明顯

回顧渣打香港金融市場上半年業務表現時，曾繼志表示，人民幣在上半年有一定波幅，企業在外匯風險管理方面有所增加，故外匯交易量增長明顯，按年錄得四至五成增幅，從而帶動相關收入增長。

同時，經濟自疫情中反彈，企業資金需求增加，該行上半年融資業務表現亦不俗。曾繼志續指，在人民幣偏強和穩定下，無論是海外投資者，還是中資投資者，均認為中國資產仍然有很大吸引力。「暫時看見7月、8月動力持續，展望下半年前景樂觀，在基數效應下，料下半年增幅未必如上半年增幅大，2021年金融市場業務整體表現料不俗。」

美國縮表已屬市場預期之內，對市場影響有限。

美國縮表預期已反映

央行貨幣政策方面，曾繼志認為縮表（Tapering）已是投資者預期之內，故對市場影響輕微。「即使有Tapering，市場資金仍然充裕，投資方向不會有很大轉變。在資產配置上，展望第四季和明年，對中國股債市場仍然樂觀。」

至於金管局上周增發外匯基金票據計劃，除了應付銀行對票據需求外，曾繼志表示此舉可視為應對美聯儲收水前的訊號，在港元市場『收水』，減低日後兩地息差擴闊的震盪，穩定市場，「不過，惟金管局即使全數增發，僅吸走400億元資金，相對銀行總結餘逾4,570億元，市場流動性仍然充裕，故港元短息料維持低水平。」

該行最新報告亦指，在金管局「收市」下，預計港元拆息將保持低企，未來數月套息活動繼續絕跡。問及港匯走勢，曾繼志補充，展望未來6至12個月，港匯料徘徊7.75至7.8水平，重返7.85弱方兌換保證的機會不大。

近期市場避險，美匯稍強，介乎93水平上落，惟他認為美匯升幅有限，而人民幣有剛性需求，料波幅區間介乎6.4至6.6水平，暫在6.48水平上落。