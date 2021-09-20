解讀共同富裕國策　捐獻提升企業形象　專家︰科技股慢慢買！

今年以來，內地監管政策層出不窮，上月提出的「共同富裕」（簡稱「共富」）政策，更令市場聞風喪膽，恐怕令企業利潤大降。然而，有分析認為市場未必需要將「共同富裕」視為政府與民企對立，反之若能理解背後意義，反而可視為低吸科技股的良機。與此同時，「共同富裕」令中產階級擴大，也利好一眾消費股。



中央財經委員會召開第十次會議，研究促進「共同富裕」的問題，期望透過三次分配協調，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。「共同富裕」政策可視為國家路綫由重視發展，演至重視公平的重要轉向。

騰訊響應共同富裕政策，捐出1000億元人民幣作慈善用途。﹙資料圖片﹚

一次分配由市場按照效率原則進行，即講求市場供求關係；二次分配為政府主導的收入轉移，可通過加大稅收、社保、轉移支付等調節，從而減低財富不均的問題；三次分配即富者自願慈善捐獻，如科技創辦人近期均踴躍捐款，包括騰訊（0700）、美團（3690）、拼多多、字節跳動，以及小米（1810）都做好示範，透過成立基金或直接捐獻，解決社會問題，幫助鄉村地區脫貧。

中央提出「共富」，反映其認為市場存在失效，需要「共富」令市場財富更平均分配。

林樵基指出，共同富裕最終是希望多些人脫貧，邁向中度收入水平。（Getty Images）

共富最終帶旺需求 利好科技股

「共富」原意雖好，但許多人怕終變成「共同貧窮」，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基則表示樂觀。他指出，「三次分配達至共同富裕，是一個方法達到共同富裕。第一次分配由市場決定，第二次分配由政府稅務上再分配，第三次分配就是自願捐錢。與國際比較，好多國家都是去到第二次分配。」

「共富」令市場氣氛短期受影響，內地賺大錢的企業，騰訊、阿里都要自願捐，額數算龐大。惟投資者應理解背後意義。林樵基指出，「共同富裕最終是希望多些人脫貧，邁向中度收入水平。若中國進入小康社會，連偏遠地區也連接互聯網，有效推動平台經濟，最終對這些大企業需求也是會加大，中長線利好這些公司。」

大型科企如阿里巴巴，捐獻社會有助提升企業形象。（美聯社）

捐獻提升企業形象

大型科企投資在窮鄉僻壤、低收入人士上，期望在基礎醫療、教育領域提升水平。林樵基指，「呢啲聽落似係政府做，外國會用加稅方法，如奢侈稅（Luxury tax） 、數位稅（Digital Tax），增加稅收。中國則用三次分配方法，希望企業自己自願去做，達至慈善用途。」

事實上，騰訊捐贈1,000億元人民幣，有助提升公司形象。林樵基指，「透過第三次分配，今次騰訊講左出黎。捐幾多？落咩項目？大眾都會知道。公司又攞到彩做慈善，提升基層民生領域，是好好的廣告。呢條路好過加好大個稅在企業上，因為企業都會有方法相應處理稅項。」

隨着時間過去，大家開始慢慢消化「共富」，相關負面因素料已反映。此外，在反壟斷法下，騰訊、阿里巴巴在市場上仍是領導者，自身營運業務仍然不俗。再者，兩者由高位跌逾40%，但其盈利能力仍是高的。林樵基指，「在投資角度上，長線部署科技龍頭無壞，慢慢累積買入會是不俗的選擇。」

現在不少民眾同明星都選擇穿李寧牌。（視覺中國）

共富振消費 中性牌子跑出

「共富」讓財富平均分配，令中產階級擴大，反而利好一眾消費股。「共富」表明擴大中等收入群體比重，即收入增加有助提振消費。林樵基指，「政策確實利好消費行業，加上在內循環下，內需消費體育用品、新能源車，均會有正面作用。同時，中產會較鐘意中性牌子。」

以內地體育用品為例，內地幾隻品牌都針對中產，好似安踏（2020）、李寧（2331），設計在國民風上添加新潮元素，產品都是中產可負擔的價位。根據市場調研，預計到2025年，中國體育產業將達至5萬億元人民幣，意味於2019年至2025年的年均複合增長率為9%。由此可見，體育用品股確是政策風險較低，又可尋求穩健增長的選擇。

林樵基補充道，「中產崛起，比亞迪（1211）車定價非常中間，都是有市場潛力，Tesla反而太貴，並不會買。」