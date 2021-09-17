濠賭股面臨新監管要求　內房受重債所困　專家﹕仍尋底勿撈貨

在今年第三季，政策兩字一直左右大市去向。多個行業先後遭政府擬加強監管，先有教育股﹑後有遊戲股，內房及澳門博彩行業。面對監管力度加大，股價紛紛大幅下挫，其中成為近期市場焦點的中國恒大（3333）及金沙中國（1928）等多間公司，股價更跌至多年低位。市場人士提醒，面對前景未明下，投資者實不宜沾手相關股份。



政府推出監管措施，其目的是希望讓行業發展變得更有規範。同時讓內地整體槓桿水平得以降低，經濟能以可持續方式發展。不過市場人士對有關措施反應較敏感，引致股價出現較明顯跌幅。

當然個別企業股價大跌，並非單受到監管措施影響，以恒大為例，該公司沉重的債務問題絕非一日之寒，該公司亦透過加快賣樓﹑積極減債等方式紓緩財政壓力。可惜負面消息接踵，如遭到多間投資評級機構降旗下公司信用評級，已讓投資者抱有戒心。加上最近發生由其發行場的理財產品兌付問題，進一步打擊投資者信心。結果該公司股價因而持續下跌，今日（17日）更跌至2.28元，為2010年8月30日以來最低位。

金沙股價跌至近年11年新低

恒大事件目前仍在進行中，外界實難評估最終如何處理，多間內房股及物管行業亦受波及。不過內地多名人士指出，若恒大發生問題，亦不會引致如雷曼式危機。

另一個近期股價大跌的行業為濠賭股。日前澳門政府公布就博彩行業的多項措施進行諮詢，諮詢內容包括日後不會有賭牌轉批給﹑提高澳門本地人對對博企持股比例，以及政府擬派代表入董事局等。相關諮詢內容公布後翌日，金沙等6隻濠賭股全面下挫，其中為副牌的美資博企的金沙，股價單日挫32%，今日更曾失守15元，為2010年10月21日以來首次。

黃德几﹕已多次提醒不要沾手恒大

濠賭股及內房股股價近期持續尋底，市場人士明言投資者不宜在此刻沾手。金利豐證券研究部董事黃德几指出，目前內房股的情況猶如一個「壞學生遭殃後，乖學生亦殃及池魚」，個別發展商更陷入資金緊絀問題。他更明言投資者不應考慮觸及三條紅線的內房股，並多次提醒投資者不應沾手恒大系。若投資者對內房股感興趣，應將目光落入本身背景較佳的公司。

談及濠賭股時，黃德几指出相關股價大跌受到政策因素影響，實非戰之罪。他指出澳門特首賀一誠上台以來，已著力推動中醫藥及新科技等行業發展，而非單是博彩業一家獨大；又預期未來當地博彩業發展步伐不如以往般的幾何級增長，賭枱及賭牌數目亦未必會增加。他又指出按目前情況，銀河娛樂（0027）及澳博控股（0880）似較穩定。

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒大不時傳出負面消息，導致一眾內房及物管股皆受波及，投資者亦關注有關資金鏈問題，認為該行目前仍在尋求，不宜撈底。他亦指出濠賭股此刻不宜撈底。

沈振盈﹕疫情累及澳門賭業

匯訊證券行政總裁沈振盈指出，目前濠賭股不宜沾手，其中一個原因與賭牌續牌問題有關，加上疫情關係因素，若疫情未處理好，濠賭股難有好表現。

此外在談及大市走勢時，黃德几指出今日大市低開高收，預料往後大市有少許反彈，因在中秋節至國慶假期未必再有政策公布，讓科技股有喘息空間。葉尚志則認為目前市底仍疲弱，建議投資者多採取防守策略。