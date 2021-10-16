港股連升三周能否再下一城 ? 專家指睇實呢個位 汽車股可炒波幅

港股本周升穿二萬五，全周累升近500點，升幅2%，是連續第三周上升。是否反映港股跌至市帳率約1倍的估值低位後，開始出現轉勢回升，後市可以向好?專家指出，雖然近期圍繞港股市場的負面因素，例如內地限電影響及科網監管風險，正在逐步淡化，不過亦難言有一個明顯的升勢，大市關鍵位要留意恒指的50天線，約為25400點水平。投資策略上，可以留意近期低位反彈的汽車股板塊。



恒指全周累升493點，是連續第三周上升，三周累計升幅超過1,100點，升幅逼近5%。恒指在周五於一個月高位約23330點水平收市。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，港股本周再升，主要由於投資氣氛改善，圍繞大市的利淡消息，諸如恒大債務危機、內地科網企業監風險以及限電問題等正逐步消化。

恒指50天線成重大阻力位 過去兩個多月未能收復

不過，大市升市稱不上全面，本周貢獻恒指升幅的主要動力，都集中在騰訊（0700）及美團（3690）兩大科網龍頭身上，可見投資主調，仍是炒估值低迷的股份向上為主，而未有明顯的經濟向好消息帶動。因此，認為投資者要睇實恒指能否升穿50天線，亦即是25400點水平，原因是港股其實自7月份以來，兩個多月都一直受制此個50天線技術水平，因此，現時未能對港股過於樂觀。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦相信，騰訊初步阻力位為520元（美聯社）

騰訊520元料有阻力 觀望《英雄聯盟手遊》測試表現

問及近期科網企業明顯反彈，當中騰訊本周一度重上500元大關，較本月低位累計反彈約10%，升勢可否持續。他認為，現時對於騰訊的基本業務分析上，未有太大利好消息轉變，市場主要是觀望其重磅IP手遊《英雄聯盟手遊》於本月8日開啟不限號不刪檔測試的表現，不過他認為用戶測試表現，暫未見特別亮麗，相信騰訊股價反彈至520元，會出現阻力。

汽車股重拾升勢 專家建議炒上落波幅

對於汽車股近日重拾升勢，諸如藍籌股吉利汽車（0175）及長汽（2333）皆重上近一個月高位，他認為主要是市場炒作上月內地汽車銷售，按月有改善。不過由於內地的限電問題，對汽車股的產能影響，仍未完全在上月的產能銷售數據上反映，投資者仍應觀察10月份的數據才作長期部署，因此，建議短線對汽車股採取「炒上落波幅」的策略，當中比較建議長汽，可待股價回落至31、32元左右買入，上望上次高位，約39元水平。

汽車股近日重拾升勢，主因上月內地汽車銷售有所改善。（路透社）

乘聯會：9 月乘用車批發銷量按月升15% 芯片問題或過去

內地乘聯會發布數據顯示，9 月乘用車批發銷量173.7 萬輛，按年跌16.1%，按月升15%，較19年同期比仍跌9%。零售銷量方面為158.2 萬輛，按年跌17.3%，按月則升9%，主因芯片短缺影響供給。

行業協會指出，芯片短缺、原材料價格上漲、馬來西亞疫情等因素導致9月市場銷量低於預期。9月末乘聯會批發銷量已開始走強，或顯示汽車芯片缺口峰值已經過去。未來3至5個月，隨著芯片供應逐步改善，行業有望進入加庫階段，廠家生產與批發量有望逐步回升。