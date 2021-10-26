比亞迪績前創新高　專家稱已成核心持倉　建議回落至280元吼上車

全球電動車股近日齊起哄，Tesla股價升穿1,000美元之際，比亞迪（1211）股價繼周一﹙25日﹚升穿300大關後，今日再破新高升至311.4元，單計H股市值已達到3,263億元。專家普遍看好公司長遠發展，但認為現時高追並不是最好時機，待股價回溫至280元左右可考慮入手。

應把比亞迪視為「新經濟股」

本周四將公布季績的比亞迪，近日「提早」開車。該公司昨宣布獲批分拆半導體公司於深交所創業板上市，加上隔晚美股Tesla 股價突破1,000美元大關，以至電池加價至少兩成的傳聞，比亞迪今日三連升，H股收市升2.8%至311.4元，再創新高。

比亞迪今日三連升，H股收市升2.84%至311.4元，再創新高。

靠造電池起家，其後更研發芯片成立半導體公司的比亞迪，其中一賣點無疑是内地唯一擁有完整產業鏈的企業，能做到自給自足。近期，全球供應鏈加上芯片短缺，汽車產業面臨嚴峻挑戰，惟比亞迪繼續領跑，今年首三季新能源汽車累計銷量便達到33.8萬輛，按年增加逾兩成。

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，只要比亞迪的芯片等能讓其他汽車品牌所採用，就能像安卓系統一樣，就能維持行業龍頭的位置。「因為小鵬只會造車啊！暫時未有造車新勢力能像比亞迪一樣三線發展的。」

黃敏碩：下半年「core investment」

比亞迪前路開闊，惟今年上半年，比亞迪中期純利11.74億元人民幣，按年下跌近三成；期內，營業額上升逾5成至891.31億元人民幣。公司表示盈利下跌是由於結構變化，毛利率下降所致。

比亞迪在長沙的工廠位於望城經濟開發區，名為「長沙智能終端產業園」。（長沙發布）

集團「瓣數」相當多，主要售賣燃油車、混能車、純電動車、手機部件，而充電電池及光伏業務只佔業務的9%；其中，半導體卻成為新的亮點，長遠而言，不排除轉型電動車技術解決方案的供應商，又可以「開多瓣」。

但目前，比亞迪AH股總市值突破1萬億元，市盈率超過300倍，市場給予如此高估值，又是否過於樂觀呢？

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，應把比亞迪視為「新經濟股」，會以銷量以及未來增長量能否提升作準則，而業務分拆亦會拉低市盈率。「主要看比亞迪的銷售數字以及盈利增長，現今階段必然是股價行先！」他笑指，「小鵬（9868）都未賺錢啦，但比亞迪有！」

電動車熱潮下，小鵬、理想等冒起車企的股價也受市場追捧。（龔嘉盛攝）

黃敏碩明言，比亞迪是他下半年的「core investment﹙核心持倉﹚」，「以往大家都是以銀行、房地產股為主要的投資項目，惟現時市場氣氛熾熱，小鵬、理想（2015）等股價都受市場追捧，加上子公司比亞迪半導體至深交所創業板上市獲批成推動性因素，令其成有增長潛力的股份。」

惟他認為現時股價偏高，高追未必能獲利很多，他建議無貨投資者可待消息回溫後下試280元左右水平，而作核心持貨投資者則可待股價升至350元左右先行獲利，再作部署。「260元水平有較大支持，而中長期目標則上望400元。」

内地汽車股「首選」 未有貨者暫不宜追高

第一上海首席策略師葉尚志亦表示長遠看好比亞迪，「内地品牌中的新能源汽車股，比亞迪是首選。」他指市場普遍看好比亞迪，因此願意給其更高的估值，惟未來分拆業務以及新車付運量提高後，給予的高估值會慢慢下降。

葉尚志表示長遠看好比亞迪，「内地品牌中的新能源汽車股，比亞迪是首選。」

他認為比亞迪短期内的股價會較為波動，建議未有持貨的投資者不要追高，待股價回吐後再考慮持有。「公司短期的利好消息都已經反映在股價上了，還未有貨的投資者可以留意280元的支持位，有貨者的話可上望330元，長揸就無所謂啦！」

葉尚志又指，全球供應鏈短缺只是階段性而並不是結構性問題，加上比亞迪有完整的内部產業鏈，相對影響會較細。