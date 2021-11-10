中國通脹重上「1」水平　法國外貿銀行經濟師：全面放水不合時宜

中國通脹重上1%，受蔬菜價格明顯上漲以及商品價格上升傳導效應加強影響，10月通脹（CPI）按年漲1.5%，創13個月新高；PPI漲幅進一步突破13%，創下逾26年高位。市場關注通脹升溫加上經濟放慢，會否限制中國央行政策寬鬆空間。法國外貿銀行經濟學家指出，預期人行全面減息放水已是不合時宜，內地正致力擺脫以往依賴信貸推動增長的舊時代，改為向特定行業針對性給予財政支持，同時對於內房流動性問題，開始有政策放寬訊號出現。



法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷(圖左)指內地正致力擺脫以往依賴信貸推動增長的舊時代。（蔡啟明攝）

吳卓殷：核心通脹料保持平穩

國家統計局公布，10月CPI上漲1.5%，高於市場預期的1.4%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。當中升幅最大的是鮮菜價格，由上月下降2.5%轉為上漲15.9%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，10月份CPI上升，主要從兩方面看，第一是和去年的通脹趨勢比較，去年的通脹水平屬先高後低，因而基數效應下今年臨近年底，通脹按年計會有較明顯的上升。第二，今次CPI上升價格中，菜價升幅最明顯，不過屬於短暫性因素，主要是受到天災等因素造成。撇除食品價格及能源價格的核心CPI為1.3%，和9月份的1.2%保持平穩，相信趨勢將會持續。

10月以來內地市場利率跌 減息需要不高

今年下半年以來，在供應鏈緊張，天災以及內地房地產投資減慢下，內地經濟增長放慢，第三季GDP按年增長放慢至4.9%，增速為去年第三季以來最慢。同時，在上游商品價格急升下，影響下游工業利潤，製造業PMI已經連續四個月向下，而且跌幅擴大。現時市場都觀望內地政府會如何出招，支持經濟動力，會否繼今年7月以來，再度下調存款準備金率（RRR），甚至減息。不過今次CPI增幅回升至1%以上，會否限制了人行政策寬鬆空間。

要討論內地是否有需要減息，可從市場的利率水平去看。一般而言，當市場利率上升，企業不願意加大借貸及投資，央行才有需要減息去刺激經濟。不過，觀察現時經濟數據，內地的市場利率上，仍是偏向下跌，自10月中下旬以來，質押式回購利率、各期限同業存單利率等貨幣市場利率普遍有所回落。因此，對於目前的經濟情勢而言，進一步減息似乎作用不大。

吳卓殷指出，相信人行仍然會傾向在加大市場資金量方面着手，有機會在今年12月或明年首季，再度下調RRR，幅度為50點子。（視覺中國）

吳卓殷亦指出，雖然內地經濟出現下行壓力，不過未至於需要減息，或是下調中期借貸便利利率（MLF）等，因為在現時總體經濟處調控局面，減息會向市場發出錯誤的寬鬆訊號。因而，相信人行仍然會傾向在加大市場資金量方面着手，有機會在今年12月或明年首季，再度下調RRR，幅度為50點子。

他指出，觀察到近來人行已經在測試市場需要的資金規模，舉例透過日常的逆回購操作，去投放短期資金。

經濟師指人行正測試市場資金需求 仍有機會降準50點子

在10月份最後一周，人行連續五日逆回購放水，單周淨投放規模則高達6,800億元，創下自2020年1月中旬以來新高。不過踏入11月開始，人行亦陸續收水調整流動性。對此，吳卓殷亦指出，人行要具體了解市場資金需要，同時避免資金轉投房地產炒賣行業，難度甚高，因此亦確有需要透過逆回購措施及市場利率水平去觀察及測試市場資金需求。

他又指出，由於明年首季的GDP面臨基數極高（今年首季GDP為18.3%），因此相信監管機構會更有需要透過貨幣政策支持經濟。

市場消息指出，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務，吳卓殷認為，若內房獲批銀行間發債 屬政策放寬訊號。(資料圖片)

新能源、高科技及半導體三大行業料獲資金支持

事實上，除了貨幣政策之外，內地是否有甚他方式去支持經濟回升呢? 吳卓殷認為，內地的政策方向其實已經出現明顯轉變，由以往依舊信貸支持，逐步改為增加對高附加值行業的支持，例如新能源、高科技及半導體行業等三大行業。

本周人行公布新招，正式推出碳減排支持工具。金融機構發放碳減排貸款後，可向人行申請資金支持，人行按貸款本金的60%向金融機構提供資金支持，利率為1.75%，期限一年，可展期兩次。

他認為，碳減排行業的涉及範圍，其實比新能源行業更加廣泛。舉例：「幫助煤炭企業減少排放的公司，雖然不是屬於新能源公司，不過其實亦有助控制污染，是可計及為碳減排行業，獲得資金支持」。

內房若獲批銀行間發債 屬政策放寬訊號

至於現時備受債務問題困擾的內房行業，對於市場消息指出，本周內地銀行間市場交易商協會開會，參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務。

吳卓殷指出，可以看成是政策有輕微放寬的訊號，能夠針對內房以往難在境內在岸市場發債的困擾，又指內房的問題主要是流動性問題，若能夠在境內獲得資金，自然是有利企業周轉，不過仍要關注實際發債規模能否滿足資金需要。