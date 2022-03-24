【足本重溫】「智」未來 - 智慧生活新機遇 線上講座

隨着人工智能、大數據及雲端應用逐漸成熟，加上物聯網與第五代行動數據技術（5G）越趨普及，「智慧生活」將會成為未來重點發展方向，不但為市民帶來便利的生活，並為企業打造創新及可持續的營商環境。近年疫情肆虐，香港科技界又如何使用智慧生活科技，解決眼前的城市問題？政府近年積極將香港打造成智慧城市，在未來5年，香港的「智慧生活」產業又有什麼新機遇呢？



《香港01》主辦、智慧城市聯盟協辦的「智」未來 - 智慧生活新機遇，請來智慧城市聯盟會長楊文銳先生擔任嘉賓主持、香港城市大學電機工程系副教授曾劍鋒博士擔任嘉賓，交流智慧生活應用的最新發展，讓不同企業了較更多資訊，發掘新商機。不少觀眾對是次題目非常感興趣，有超過150間企業登記收看，直播最高峰時更有近三百人收看。

網上講座由智慧城市聯盟會長楊文銳先生打響頭炮，為觀眾分享現時智慧城市的發展及數據。

緊接有香港城市大學電機工程系副教授曾劍鋒博士分享物聯網科技技術及此技術在智慧生活中的應用。

兩位嘉賓同時向觀眾分享科技如何可以協助智慧生活中的智慧房屋、智慧醫療及智慧訂餐三個範疇的發展，及在問答環節解答了觀眾的問題。

作為「媒體＋」公司的行業先驅，持續為用戶提供多元化的新聞、生活資訊及生活服務，《香港01》除了舉辦「智」未來網上講座，未來將繼續舉辦更多線上線下活動，讓各界精英聚首一堂交流前瞻灼見，攜手推動業界發展。