「智」未來 - 智慧娛樂新格局 網上講座

不少企業近年積極發展5G創新應用，令智慧娛樂產業也有很大的想像空間。隨著疫情發展，愈來愈多人選擇留家消遣，彷彿成為了5G、AR/VR等智慧娛樂技術的催化劑，幫助人們改善虛、實混和的娛樂品質和生活應用。到底AR/VR能協助改善哪些虛實娛樂場景上的應用？目前又有哪些應用案例可做參考？未來5-10年，香港的智慧娛樂產業又有何憧憬呢？



活動詳情：

日期︰2022年4月6日（星期三）

時間：16:00 - 16:45

方式：網上直播

講座語言：廣東話

主持：智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛, JP

嘉賓：中手游科技集團有限公司聯合創始人兼副董事長冼漢廸, MH

主持背景：

楊全盛先生, JP一直致力推廣香港電競產業發展，現為香港電競總會創會長；同時亦為資訊科技界重要骨幹，其擔任職務包括香港數碼港管理有限公司董事、香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長、香港資訊科技聯會副會長及互聯網專業協會副會長等。楊先生關注資訊科技及青少年全人發展，透過各種社區公益活動，積極推廣創新科技及鼓勵青年人熱心貢獻社會。

嘉賓背景：

冼漢廸先生, MH 是中國移動IP遊戲最大的發行商－中手游科技集團有限公司(0302.hk)的聯合創始人及副董事長，同時亦為專注投資於科技行業的私募基金－國宏嘉信資本的創始合夥人。冼先生現為香港互聯網專業協會會長及香港軟件行業協會常務副會長，亦獲香港特別行政區政府委任為青年發展委員會委員。

—有獎問業界環節—

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