【智慧消費】「人工智能及物聯網技術」引領本港電商平台

網上購物在疫情下發展一日千里，無接觸式購物及電子支付已經成為大勢所趨。近年香港亦開始引入「無人商店」，結合人工智能及物聯網技術，帶來全新以顧客自主的消費體驗。在這個嶄新的智慧消費生態系統下，香港在未來五年是否有條件成為「無現金」城市？電商平台又可以如何把握機遇，進一步優化用戶體驗，開拓營銷新藍海？



活動詳情：

日期︰2022年4月13日（星期三）

時間：16:00 - 16:45

方式：網上直播

講座語言：廣東話

主持：智慧城市聯盟會長楊文銳, M.H.

嘉賓：香港電商協會會長李基銓先生

—有獎問業界環節—

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主持背景：

楊文銳(Gary)是一位青年創業家。他於香港科技大學畢業，並取得電腦工程學學士學位，其後在清華大學修讀公共管理碩士學位畢業。Gary一向致力在資訊科技界發展，現為智慧城市聯盟會長。近年他積極於香港及國內推動電子身份的應用計劃，透過創新科技開發更多電子應用系統，以配合未來中港智慧城市的發展機遇。他亦擔任新城電台《創智傳城》客席主持，及同時身兼不同專業協會職務，如互聯網專業協會副會長、香港軟件行業協會副會長等。

嘉賓背景：

李先生是唯高盛(CBES Group Limited)創辦人兼董事總經理，有超過20年零售、網購及跨境電商物流的豐富經驗, 公司已於全球超過10個國家及地區設立倉庫及辦事處, 並帶領公司300人團隊致力為香港及亞洲的跨境電商提供全面的服務，2018年集團業務總營業額達至10億港元。他同時亦是香港電商協會創會會長、香港中小型企業總商會副會長、智慧城市聯盟秘書長、香港工業貿易署營商計劃導師、香港貿易發展局一帶一路中小企業及青年工作小組成員以及貿發局資訊及通訊科技服務委員會委員, 將自己的經驗貢獻社會。