【足本重溫】「智」未來 - 智慧消費新藍海 網上講座

網上購物在疫情下發展一日千里，無接觸式購物及電子支付已經成為大勢所趨。近年香港亦開始引入「無人商店」，結合人工智能及物聯網技術，帶來全新以顧客自主的消費體驗。在這個嶄新的智慧消費生態系統下，香港在未來五年是否有條件成為「無現金」城市？電商平台又可以如何把握機遇，進一步優化用戶體驗，開拓營銷新藍海？



《香港01》主辦、智慧城市聯盟協辦的「智」未來 - 智慧消費新藍海，再次請來智慧城市聯盟會長楊文銳先生擔任嘉賓主持、香港電商協會會長李基銓先生擔任嘉賓，交流智慧消費的最新發展，讓不同企業了解更多資訊，發掘新商機。不少觀眾對是次題目非常感興趣，有過百間企業登記收看。

嘉賓主持智慧城市聯盟會長楊文銳先生首先為觀眾講解智慧消費的定義及演化。

緊接有香港電商協會會長李基銓先生分享電商與智慧消費的關係，以及企業如何利用電商開拓新藍海。

兩位同時分享了香港智慧消費的發展趨勢，智慧消費如何改變消費者的行為、消費者購物旅程以及期望等話題。李基銓先生指不論是品牌商或生產商，只要企業希望打進電商市場，就必先放棄原有的商業運作模式，重新投入零售營運，認清產品優勢及目標市場，運用不同市場推廣方式促進產品的銷售，如現時非常流行的網紅帶貨直播。透過直播短片提升品牌知名度，從而逐步推高銷量。

最後兩位亦分享了香港成為無現金城市的潛力，李基銓先生指香港的電子支付發展已經比以往使用得更多更廣，楊會長亦表示電子支付已是一個全球趨勢，相信未來會更普及。

作為「媒體＋」公司的行業先驅，持續為用戶提供多元化的新聞、生活資訊及生活服務，《香港01》除了舉辦「智」未來網上講座，未來將繼續舉辦更多線上線下活動，讓各界精英聚首一堂交流前瞻灼見，攜手推動業界發展。

下一集「智」未來將於4月20日舉行，並以「 智慧環境新模式」為題，講解一下智慧環境產業的最新動態，立即報名！