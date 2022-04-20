【直播進行中】【智慧環境】優化香港，建構可持續創新模式

為了實踐可持續發展，結合創新科技打造智慧環境是關鍵因素。而近日疫情嚴峻，大量具傳染性的醫療廢料因人手不足而被囤積、食肆及辦公室通風不良或增傳播風險等問題引起社會關注，智慧科技又能否協助減低疫情帶來的危險及影響？智慧環境感測、環境安全管理都是《香港智慧城市藍圖》的智慧環境章節中，希望可實踐的目標，現時這兩方面的發展如何呢？

活動詳情：

日期︰2022年4月20日（星期三）

時間：16:00 - 16:45

方式：網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

主持：智慧城市聯盟副會長秦仲宇先生

嘉賓：信山實業有限公司董事詹嘉慧博士

主持背景：

秦仲宇先生1989年畢業於澳洲墨爾本取得電算科技學士學位，在職時亦有繼續進修取得MBA、 M.Sc 及 M. Research碩士學位，現時仍在修讀智慧城市PhD博士學位。過去五年曾出版過有關雲端及移動教學營運模式的學術文章，亦于香港大學HKUSPACE 授教有關IT、雲計算及IP網路的碩士課程。秦仲宇先生現任為香港智慧城市聯盟的副會長及研究及藍圖委員會主席及香港電子科技協會副主席。秦仲宇先生現時身兼Fufa Ventures的 合夥人、Art Group 公司 及Remotec 公司董事。

嘉賓背景：

詹嘉慧博士為信山實業有限公司董事，她於2011年取得科大化學系博士學位，翌年創立品牌b-MOLA，作為香港環保工業的青年領袖，她決心推動本土發明及智能環保理念，現時其團隊已經將NCCO推廣於全港工商業界別，包括堆填區、公共洗手間、醫院等地，甚至擴展至國內與海外市場，更於零售市場上取得佳績。

—有獎問業界環節—

相信企業都有不少問題想問，只要於直播時留下與主題相關問題，直播時被主持抽中發問，即可獲得$300 DON DON DONKI購物券(共2份)，立即發問！