【智慧出行】 嶄新科技建構全方位交通信息

香港地少人多，路面空間有限，以致交通擠塞、空氣污染等問題愈趨嚴重，「智慧出行」就成為一個極為重要的發展方向。車聯網科技、自動駕駛車輛可以如何幫助實現智慧出行新時代？公共交通工具又如何應用智慧科技為大眾提供實時服務，第五代流動通訊技術（5G）、大數據在這方面又扮演著什麼角色？

活動詳情：

日期︰2022年4月27日（星期三）

時間：16:00 - 16:45

講座語言：廣東話

主持：智慧城市聯盟副會長黃慧敏女士

嘉賓：運輸署助理署長/技術服務羅慶新先生

主持背景：

黃慧敏女士現時為有利集團執行董事，負責監督集團綜合業務發展、制定策略性計劃、領導科研專案與先進的人工智慧技術，以及管理建築項目。黃女士熱衷科技創新，在科技園成立承昊基金支持以可持續智慧城市目標的初創公司發展，研發項目涵蓋智慧出行、基礎、環境及生活等。黃女士同時亦為數碼港董事及建設和設施委員會主席。

嘉賓背景：

羅慶新先生畢業於香港大學，獲得土木工程學士學位。他於1991年加入香港特別行政區政府，擔任工程師，負責多個土木工程項目，包括設計和建造土瓜灣避風塘及現正興建的將軍澳-藍田隧道。過去多年，他多次參與有關資訊科技的工作。例如，他於 2018 年擔任運輸署總工程師/智慧出行，負責智能交通系統。他現為運輸署助理署長/技術服務，負責智能交通、交通安全及交通控制等工作。

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