數碼轉型必勝術：專家親身解說 助你提升企業競爭力

疫情為企業帶來了史無前例的營商挑戰，但同時亦產生了數碼轉型機遇，不少管理層開始意識到數碼科技的好處及發展潛力。無論是內部流程，還是在營運模式上，數碼轉型已是一個不能忽視重要議題。來到後疫情時代，企業又如何透過智能科技的協助，提升營運表現效率，為商業模式創新的機會？是次節目將匯聚數碼轉型專家，研討數碼轉型的必修法，讓企業在這個「新常態」中提升競爭力！

活動詳情：

日期︰2022年7月28日（星期四）

時間：16:00 - 17:00

方式：網上直播

講座語言：廣東話輔以普通話

嘉賓主持：

香港電腦學會會長—鄭松岩博士

嘉賓講者：

香港華為國際有限公司香港雲業務部總經理—曹玲玲女士

香港生產力促進局數碼轉型部總經理—陳仲文先生

大灣區國際信息科技協會會長—楊德斌太平紳士

嘉賓主持背景：

香港電腦學會會長—鄭松岩博士

鄭松岩博士現為中銀香港首席信息官(CIO)，負責中銀香港集團本港及東南亞的資訊科技管理以及集團數字化轉型的策劃推動。鄭松岩從事資訊科技及金融行業廿多年，具備資訊科技管治堅實經驗，熟悉金融業的產品和營運模式，善於運用科技促進金融產品和服務的創新以及業務流程的改造。鄭先生擔任多項科技和教育相關的社會責務，現為特區政府數字化經濟發展委員會成員、職業訓練局理事會成員、深港澳金融科技聯盟港方召集人等，致力推動本港金融科技的發展和人才的培育。

嘉賓講者背景：

香港華為國際有限公司香港雲業務部總經理—曹玲玲女士

畢業於華中科技大學並取得碩士學位，2007年加入華為技術有限公司，具有豐富的技術背景，並參與多間大型企業數位化轉型項目，對企業數位化轉型、升級有資深經驗，曾任華為雲副總裁，中國區生態與合作夥伴發展部部長，負責華為雲業務在中國的生態拓展工作，現任華為香港雲業務部總經理。

香港生產力促進局數碼轉型部總經理—陳仲文先生

陳仲文先生於二零二零年加入生產力局，為數碼轉型部總經理。陳先生加入生產力局前，在跨國公司從事公用事業和電訊行業諮詢超過二十年，是一位資歷豐富的資訊科技顧問，對項目管理具有豐富經驗，當中包括數碼轉型、資訊科技策略及改善業務流程等。他目前領導生產力局的企業諮詢、數碼科技支援和網絡保安部門，包括香港電腦事故協調保安中心 (HKCERT)。

大灣區國際信息科技協會會長—楊德斌太平紳士

香港特別行政區政府 前資訊科技總監

數睿科技有限公司 創始人及行政總裁

大灣區國際信息科技協會 會長

大數據治理公會 創會主席

香港特別行政區政府數字化經濟發展委員會 非官方委員

楊德斌先生在智慧城市、大數據、網路安全、通信、半導體行業、天使、風險/私募投資、企業拓展、科學園區管理和政府政務等領域擁有非常豐富的經驗，並且在香港科技界是位領軍人物。

於今年6月受香港特區政府委任為數字化經濟發展委員會非官方委員，推動香港數字化經濟的進程。2015-18年間受香港特區政府信任委聘為政府資訊科技總監，部門首長，太平绅士。楊先生負責制定香港整體數碼科技的政策和策略，領導數字政務和網絡信息安全，推動數字經濟，發展創新科技產業和為發展香港成為世界領先的智慧城市制定藍圖。楊先生曾於2009年出任香港科技園公司首席企業發展總監一職。負責科學園區發展策略，建立全球合作夥伴網絡，孵化初創企業，培養中小科技企業高速成長，建立科技園創投基金等領域。