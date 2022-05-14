過氣股王思捷爆升　股壇猛人莊友堅教路　買股前先買衫 ｜珍姬蜜

港股呢排浮浮沉沉，尤其喺加息陰霾下，大型科網股及其他高估值股份「難逃一跌」，想喺金魚缸搵食已愈嚟愈難！大股冇運行，反而二、三線股卻相對活躍，近日缸邊友金睛火眼留意住嘅其中一隻股票，非思捷（0330）莫屬。



呢隻過氣「股王」思捷升至「紅底」後爆煲，本來要已擺落「櫃桶底」，但近日卻異常生猛，恒指年初至今跌約15%，思捷股價反而逆市由7毫子大升1.2倍至約莫1.6元，突破三年高位。

醜股翻生，總有原因。中南證券揸弗人莊友堅妻子、維他奶（0345）後人羅琪茵近年大手入股思捷，持股比重已升至近28%，成為最大單一股東。羅琪茵入股思捷，莊友堅「角色」相信也不少，思捷的國際總部便位於他北角華匯中心的「大本營」。

講起莊友堅，稍有股齡的朋友，都知道他縱橫股海逾30年，活躍細價股，而羅琪茵也有唔少資本操作，兩人出手，點石成金無咩出奇，但「空降」過氣服裝股，唔少缸邊友都有個「黑人問號」——搞邊科？同一條問題，小珍去年便問過莊友堅，他當時笑笑口話「每個人都著衫，需求很大！」答案似「阿媽係女人」，但思捷易主後，新主積極「換血」，重新打造品牌，又不似講笑。

思捷易主後，股價逆市大升1.2倍至1.6元，突破三年高位。（資料圖片）

親自操刀度橋救業績

眼見思捷近日熱炒，小珍就梗係要問吓熟悉思捷嘅朋友，聽講莊友堅對思捷每條賬目都瞭如指掌，甚至連歐洲邊度稅務重都知，親自度橋睇吓點樣可以慳錢。「老細（莊友堅）不嬲都好美國佬style，鍾意自己睇、自己做，而且覺得啱就去做，就算打官司都要做。早年告美林就係咁，告完冇嘢㗎，之後美林咪繼續同老細做生意。」

講緊嘅係2013年莊友堅相關之公司入稟高院，向美林索償逾4.2億元。原訴指2008年受美林一方誤導，借出約7,050萬元予德發集團（0928，現名蓮和醫療），結果公司清盤，原訴無法收回大部分還款，欠債連同利息現超過4.2億元，要求美林賠償。

小珍近排去北角做GYM，見到有啲藍眼碧髮嘅歐洲人出入華匯中心，忍唔住再向老友八卦，原來係思捷嘅高層。「老細好有心想做返好盤生意，歐洲收入貢獻大，特登請啲外國人返嚟落手落腳做，親自同佢哋開會同傾策略。」

思捷結束亞洲業務，主力谷起歐洲嘅零售及批發生意，及發展網上店舖業務。（網店截圖）

股壇猛人教揀股 十分「Peter Lynch」

此話不虛，思捷近年改革「大破大立」，先係將唔賺錢嘅亞洲業務結束，主力谷起歐洲嘅零售及批發生意，同埋發展網上店舖業務，就連總部也由九龍灣高銀金融國際中心搬到北角老闆商廈， 月慳近20萬租。

小珍睇翻思捷最新2021年度成績表，收入83.16億元，雖然較2020年全年收入92億元少，但經過一輪操作，已由一年蝕近40億元，改為賺3億元，扭轉過往5年虧損情況。

基本面有向好跡象，加上莊友堅「溢價」，股價有哂上升的理由。近日不少缸邊友均有斬獲，小珍之前難得到北角同莊生食飯，已把握機會問呢位股壇猛人，幾時先可以入手思捷，佢當時笑住講，「有一日你覺得ESPRIT啲衫靚，睇個網站想買佢啲衫嗰陣就係時候喇！」答案有啲玄，但好似Peter Lynch（彼得林治）選股法，著重喺日常生活中尋找潛力股。睇黎小珍買股之前，要做嘅係買多幾件衫先！