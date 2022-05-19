騰訊績後市值蒸發2300億　PE仍達30倍　專家料守300元防線

騰訊（0700）季度業績再遜市場低預期，業績後股價急插水，最多挫逾8%，收市跌幅收窄至6.5%，報341.8元，市值蒸發近2,300億元。績後多間大行調低全年盈利預測，當中大摩削盈利預測8%，令現價計市盈率（PE）升至30倍樓上，遠超以往10多倍的低估值水平。

估值「性價比」急跌，投資者關注股價會否重蹈兩個月前弱勢，再次失守300元大關。專家認為，現時關鍵位先看近月橫行區底部，相信325元水平可有承接。

收入佔比超過50%的重心遊戲業務，收入放慢至近零增長。（資料圖片）

三大業務中 網絡廣告挫近18%最弱

騰訊首季經調整純利（非國際財務報告準則盈利）按年急跌22.9%，至255.45億元，是連續三個季度下挫。收入增長「歸零」，僅錄得1355億，按年近乎持平。

造成業績大幅倒退，除了因為成本上市外，三大業務中，收入佔比超過50%的重心遊戲業務收入近零增長，而網絡廣告業務收入更急挫近18%。唯一有增長的，是金融科技業務，不過增幅亦已由往日雙位數，縮減至不足10%的增長。

現價計市盈率升至30倍以上 估值今非昔比

從盈利角度分析，騰訊經調整利潤已經是連續三季倒退，基於遊戲及廣告收入恢復需時，多間投行料騰訊今年盈利，進一步受壓，並下調盈利預測，

以每股盈利（EPS）計，騰訊首季EPS為2.455元人民幣，若按此粗略計算全年EPS約為10元人民幣，參照現時股價約340元港元，市盈率（ PE）升至約30倍。和現時綜合市場統計的預測PE約10多倍，估值立馬變得昂貴。（PE愈高，一般代表股份估值愈高）

參照大摩預測，最新預期騰訊今年全年盈利，僅得1,000億元人民幣，令騰訊今年及明年PE將會高企於30倍及24倍，一直要到兩年後，PE 才有機會回落至10多倍。

參照大摩預測，騰訊今年及明年PE將會高企於30倍及24倍，一直要到兩年後，PE 才有機會回落至10多倍。（資料圖片）

黃瑋傑料股價300元大關有承接

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑接受訪問時指出，騰訊昔日盈利高增長，即使股價急升，盈利增長動力強仍舊能跑贏股價升幅。不過現時今非昔比，騰訊連續三季盈利倒退，高增長不再，估值壓力大。

問到今次業績再令市場跌眼鏡，股價會否重返兩個月前弱勢，跌穿300元大關。他認為不用過分悲觀，現時看股價近月徘徊在橫行區間，約為325元至390元上落，目前看市場仍在調整盈利預測，股價相信可以在橫行區底部獲承接。

值得一提的是，雖然騰訊盈利連續三季倒退，而且今年經常傳出科企業務整合、裁員「炒魷魚」的消息，不過按最新數據顯示，騰訊總體員工人數過去三年「無間斷」式增長，人數在去年第四季突破11萬人，最新增至11.6萬人。