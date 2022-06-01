拜登半年首晤鮑威爾　分析指總統放話　意在向聯儲局「施壓」

事隔半年，美國總統拜登，與聯儲局主席鮑威爾以及財長耶倫，三人舉行經濟會議。國家領袖與貨幣及財政政策掌舵人聚首，討論的必然是眼下通脹超過40年高位的燙手山芋。

會後，長年醉心研究通脹並廣獲學術及投資界認同的耶倫，竟公開認錯，承認去年將通脹定性為「暫時性」屬犯錯。至於目前民意支持度跌至近30%的總統拜登，亦表明立場，強調尊重聯儲獨立性的同時，又認為聯儲的首要任務應為控通脹。

兩位重磅級人物連環放話，專家分析指，拜登的講法，是扭轉了上月底以來市場對聯儲局有機會在9月，為加息劃上「休止符」的揣測，並對聯儲繼續進取加息施壓。市場反應亦反映投資者將三人會議，視為聯儲將鷹派加息的訊號，道指終止連續五日升勢，轉跌失守33000點關口；美國十年期債息亦見上升，高見2.88厘。

美國財長耶倫公開認錯誤判通脹。（AP）

耶倫公開認錯誤判通脹

在三位重磅級人物會話前，拜登先於《華爾街日報》，發表題為「我對抗通脹的計劃」文章，直指「美聯儲負有控制通脹的主要責任（primary responsibility）」。由於美國中期選舉將於不足半年內舉行，根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）的民意調查顯示，民眾對現屆政府最大的不滿，正是物價過高。對總統拜登的民意支持度，降至36%，是他上任總統以來的最低水準。因此，拜登在《華爾街日報》的文章，令市場質疑他將控制物價的責任推卸至聯儲局身上。

會後，拜登強調，自己支持聯儲局的獨立性，並表示︰「不會干預聯儲關鍵而重要的工作。聯儲局有兩項責任，一是達致充分就業，二是穩定物價。鮑威爾主席和其他聯儲局領袖，已示意正聚焦於處理通脹。」

值得留意的是，今次三人的閉門會議後，鮑威爾未有就會議內容公開發言。（VCG）

鮑威爾一言不發

值得留意的是，今次三人的閉門會議後，鮑威爾未有就會議內容公開發言。至於前聯儲主席、現任財長耶倫，則選擇公開認錯，坦承她去年預測高通脹不會持久，是犯了判斷錯誤。她指對通脹走勢的判斷是錯誤的，沒有完全理解當時的情況，而且還出現了一些意料之外的衝擊，使情況更加惡化。

美股上周升幅兩年最急 因市場料放慢加息

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，拜登的放話，指出美國聯儲局的首要任務，是要壓抑通脹。此番言論，旨在為近期市場一些樂觀揣測作出澄清。

過去一周，美股出現明顯的反彈，創2020年11月以來最大周漲幅，因市場一度估計美聯儲有機會放慢加息。（資料圖片）

近期市場開始揣測聯儲有機會放慢加息步伐，一來是基於美國上周公布的核心PCE通脹數據，亦是聯儲局首選的通脹量度指標，連續兩個月回落。加上，美國中期選舉將於11月舉行，近日市場有一些揣測，認為聯儲局在6月及7月接連加息後，有機會在9月時暫緩加息，再觀察屆時的通脹及經濟狀況，同時亦避免加息過急損害經濟，不利現屆政府選情。

從市場反應看，過去一周，美股出現明顯的反彈，上周道指單周上升逾6%，是自2020年11月以來最大周漲幅，結束連續八周的大型跌浪。其中一個刺激大市上升的原因，正是市場相信聯儲有機會放慢加息步伐，最鷹時刻或已過。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，基於現時美國天然氣價處十三年高位，國際油價亦未有因美國釋放戰略石油儲備而向下，因此相信美國通脹將高企，債息本月會重上3厘。（張浩維攝）

溫灼培：扭轉市場對聯儲放慢加息的揣測

溫灼培認為，拜登的言論，正是要扭轉上述市場的預期，表明現時的首要任務，是力壓通脹，而並非是刺激經濟在大選前維持增長。相信令聯儲局面臨更大的壓力，透過加息去控制物價。

對於美國通脹前景，溫灼培指出，基於現時能源價格仍處高位，如美國天然氣價處十三年高位，至於國際油價，即便美國現在已經以每日100萬桶的規模，釋放戰略石油儲備，不過油價仍徘徊在110至近120美元水平，相信在夏季歐美出行旺季，能源價格升勢將加劇，因此，他相信美國的通脹很難回落，美聯儲的加息步伐亦將令美元及美債息繼續上揚，估計美國十年期債息將於本月重返3厘。

FED 理事倡每次會議 皆加息半厘

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）釋出鷹派信號，支持在「未來幾次會議」加息半厘，強調在美國通脹率降至接近2%的目標前，他仍會維持每次會議加息半厘的觀點。