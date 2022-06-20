回歸25周年｜聯匯實施邁40年　陳德霖八字總結：行之有效無需更改

近年不時有聲音認為，香港與內地經濟緊密連繫，或是時候檢討聯繫匯率制度，包括應否放棄與美元掛鉤，改為跟其他貨幣包括人民幣等一籃子貨幣掛鉤。



金融管理局前總裁陳德霖接受《香港01》專訪時表示，世界正走向兩極化，香港只是彈丸之地，穩定的匯率可令投資者少一個風險系數需要考慮，他重申聯匯制度「行之有效，無需更改！」



陳德霖受訪時直言聯匯制度「行之有效、無需更改。」（廖雁雄攝）

今、明兩年均是香港重要的里程碑：2022年是香港回歸25周年，2023年則是聯繫匯率制度成立40周年。

聯繫匯率制度的建立，有份為香港奠定國際金融中心地位。金管局的網頁便如此介紹道︰「聯繫匯率制度自1983年10月17日在香港實施，透過嚴謹、穩健和透明的貨幣發行局制度，使港元匯率保持穩定在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。是香港貨幣金融穩定的支柱，經歷過多個經濟周期仍然行之有效，過去多次地區和全球金融危機後，更凸顯制度穩健可靠。」

不過制度至今將近40年，有人認為已完成歷史任務，也浮現一些「缺點」，包括香港没有主動制訂港元利率的自主能力，不能藉調控利率去遏抑本地通脹，甚至是樓市泡沫元兇。沿用多年，又是否真的無檢討空間？金融管理局前總裁陳德霖接受《香港01》專訪時就以八字總結：「行之有效，無需更改！」

2023年是聯繫匯率制度成立40周年。（資料圖片）

80年代初港元曾現信心危機

回到1980年代初，中、英兩國就香港前途問題展開談判，地緣政治帶來的不確定性，加上1981年香港股災，市民對港元失卻信心，紛紛拋售港元換取美元，當時港元以浮動匯率制度運行了九年，港元匯率從1983年初的6.5港元兌1美元，急劇貶值至差不多10港元兌1美元，形成貨幣及金融危機。

陳德霖曾撰文，回想當年下班後見到一間大型超市被市民包圍，將口袋的港元現鈔換成日用品，食品、廁紙等早被搶購一空。其後香港政府在1983年10月17日推出聯繫匯率制度，將港元兌美元的匯率固定在7.8的水平，港元信心危機才逐漸平息。

的確，聯繫匯率制度行之有效，先後挺過90年代的亞洲金融風暴和2008年的次貸危機。惟近年不時都有檢討制度的聲音，例如認為香港可以仿傚新加坡，改與一籃子貨幣掛鈎，以及完全放棄貨幣發行局制度，改為設立適合本港經濟情況的獨立貨幣政策。

聯繫匯率制度先後挺過90年代的亞洲金融風暴和2008年的次貸危機。（資料圖片）

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地緣政治局勢緊張 金融被「武器化」

一石激起千重浪，雖然不少重磅官員多次重申，聯繫匯率行之有效，對穩定香港貨幣金融基石至為重要，港元與美元掛鈎可為國家利益效力，不應輕易放棄。惟近年地緣政治局勢再度緊張，在俄羅斯與烏克蘭戰爭當中，歐、美等國更被指將金融「武器化」，通過制裁、凍結俄國資產，及將大部分當地銀行移出SWIFT（環球銀行金融電訊協會），以支援烏克蘭，市場再度討論「脫鉤」的可能。

陳德霖認為，面臨國際關係出現全新格局，港人只要保持競爭力，在國家支持下可繼續成為國際金融中心。 （廖雁雄攝）

其實這種金融制裁，曾離香港僅「一步之遙」。反修例風波後，港區《國安法》實施，美國採取反制措施，如制裁中港官員，及取消香港「獨立關稅區地位」，打擊聯匯制度甚至一度被美國政界擺上台面作選項討論。

陳德霖亦坦言，全球已進入兩極化，一方以歐美西方國家為首，一方以中國、俄羅斯為主，兩端之間有不少「中立」國家，「有些傾向某一方，每個國家都會盤算，﹙靠近﹚邊一方才符合自己國家最大利益。」聯繫匯率制度的存在，似乎亦是兩極化中的「矛盾」存在：港元一方面與美元掛鉤，是全球第三大美元外匯結算中心；另一方面，香港亦是主要的離岸人民幣結算中心，於人民幣國際化之中有重要角色。

回歸25年主要經濟數據變化



世界政局混亂 港元資產仍穩健

世界政局陷入混亂，2019年下半年的社會事件，其後的新冠疫情，以及外圍俄烏戰爭等衝擊下，港元資產未見大幅流走，陳德霖認為是聯繫匯率制度發揮作用。他解釋，金融市場當中，若果睇好一個國家或地區的增長，資金就會流入，相反就會流出，資產價格亦會隨之而波動，在沒有聯匯制度下，投資者同時要關注的，除了資產價格外，還有匯率變動的風險：「如果擔心匯率及資產虧損，投資者可以沽出資產，但若果（聯匯制度下），不用擔心匯率波幅的話，你就可以留低本幣，暫時不投資，否則如果要同時擔心匯率的話，就要沽出港幣。」

他以日本為例，日圓近日持續貶值，投資者可是沽出日圓資產；又或者可以沽出日圓；又或者只沽出日圓，不沽出資產；更可以完全沒有任何相關資產下，直接於市場拋空日圓：「日本規模如此大的工業國，都要留意日圓（匯價）的上上落落。」

香港僅「彈丸之地」 應維持匯率穩定

他坦言，貨幣市場具投機性，經濟出面問題時，市場會同時沽出資產及貨幣，對經濟體而言屬雙重打擊。雖然匯率自由浮動，令央行可以自主定立貨幣政策，惟資金流入流出，匯率就有機會大幅升值或貶值，「香港只是彈丸之地，（聯繫匯率）令投資者少一個風險系數要考慮。」

「行之有效，無需更改」陳德霖以這八個字結束這個「老問題」：「匯率是一個經濟體系的支柱，不是得閒想改變就改變，行之有效，為何要改？香港百多年來，做得最好是貿易及金融中介，難道你覺得百多年來都是這樣，因此就要改下先？做得不成功當然要反思，但成功的話，為何要改？」