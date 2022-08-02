佩洛西擬訪台｜台海氣氛趨緊張港股試萬九點　日圓重上六算料見底

美國眾議院議長佩洛西登上前往亞洲的美軍行政專機，台海局勢達到逾25年來最緊張一刻，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士稱，她將於今晚突訪台北，並停留一晚。如果佩洛西成行，將成為25年前，金里奇（Newt Gingrich）之後第一位訪台的眾議院議長。亞洲金融市場今日全面下挫，中國股市跌逾2%，台灣股市跌逾1.7%，港股跌幅最急，急挫逾600點，低見19500點。

資金逃往傳統避險資產，日圓兌港元重上「六算」，金價升至一個月高位。分析認為，計及瑞朗及美元等一眾避險貨幣中，以日圓短線最為看好，除了是現時台海問題主導以外，美國加息步伐料減慢，以及石油等商品價格近日明顯回吐，亦支持日圓反彈。

新加坡外交部證實，美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談。（新加坡外交部網站）

佩洛西抵台的各種猜測

據台媒《聯合報》報道，佩洛西預計今晚抵達台北，停留一晚後再轉往韓國及日本。由於佩洛西公開行程並未包括台灣，台方低調以對，不過相關政府官員證實，已經收到接待通知。

現時各界對於佩洛西是否真的訪台，仍存「問號」，更重要的是，她一旦訪台，將成為1997年金里奇之後，第一位訪台的眾議院議長，對此中國會如何回應成市場焦點。

其中一個推測，是來自美國拜登政府官員，他們預期佩洛西會訪台，而中國可能會伴飛其專機，但應該不會與美國直接衝突，最大的報復應會發生在佩洛西離台之後。

不過市場更擔心中美會「刷槍走火」，《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進日前表示，美軍軍機和佩洛西專機，若進入台灣12海上里空，解放軍阻攔不成，即可發射導彈擊落。

國泰君安國際財富管理部投資策略師連敬涵指出，今次訪台猶如佩洛西的「畢業旅行」，不排除對明日港股帶來較大的衝擊。﹙資料圖片﹚

股市：若發生更嚴重事件 或下試18000點

佩洛西有機會訪台，讓台海氣氛突然升溫，投資者避險情緒不單止在匯市上浮現，股市同樣作出反應，亞太區股市今日全面下挫，其中港股曾瀉逾600點。若佩洛西最終落實訪台，對港股會造成多大衝擊？國泰君安國際財富管理部投資策略師連敬涵指出，過往市場人士認為，兩岸不可能有事件發生，所以感覺上今次事件屬另一次「狼來了」；惟他直言若對方如傳聞般今晚10時訪台，不排除對明日港股帶來較大的衝擊，有可能跌穿19000點。若發生更嚴重事件，不排除會下試18000點。

他指出今次訪台如佩洛西的「畢業旅行」，相信她前往當地機會高達80至90%。就算今晚其搭乘的航班能在台灣機場安全著落，可是當她離開時，內地又會否有作出動作？甚至當刻內地並無動作，但往後會否作出行動，引起其他國家關注？

倡買反向ETF

被問及當刻投資者如何作部署？連敬涵指出若目前手上並無貨者，應繼續手持現金，將現金比例增至介乎40到50%。他又認為現時港股弱勢，若出現反彈，上升空間亦屬有限，如投資者欲買貨，建議將資金泊入反向交易所買賣基金（ETF），以及帶有避險功能的黃金股。

傳內地將5.5%經濟增長目標改為「指引」 ，在岸人民幣跌近400點子（資料圖片）

匯市：在岸人民幣跌近400點子

外匯市場方面，市場擔心有機會觸發軍事行動，人民幣明顯受壓，今早在岸人民幣中間價報6.7462，其後愈走愈弱，跌幅近400點子，低位暫見6.7825。

離岸人民幣曾逼近6.8水平，下試近期關鍵水平。對上一次人民幣跌至6.8，是今年5月中旬疫情打擊下上海處封城狀態。

傳內地將5.5%經濟增長目標改為「指引」

除了台海問題以外，內地經濟亦正拖累人民幣走勢。內地製造業在6月上海解封後，展現明顯反彈；不過到7月份的情況卻有變。最新內地7月官方製造業及非製造業採購經理指數（PMI）雙雙下跌，製造業活動出乎意料重現收縮，官方製造業PMI跌至49，創3個月新低，（市場原先估計數據由6月的50.2升至50.4）。生產及新訂單指數均跌至50以下的收縮水平，兩項指數連跌多個月，反映需求不足的企業比例逾半，需求疲弱限制復蘇步伐。

《彭博》引述消息指，中國最高領導層上周在一些省部級干部會議上稱，受各種影響經濟的特殊因素疊加影響，今年5.5%左右的經濟增長不是一個必須達到的數字，而地方目標同樣僅具指導意義。

對於人民幣走勢，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，重點是看今晚，美國眾議院議長佩洛西是否真的會踏足台灣，以及中國官方對今次事件的反應。若果內地官方未有將事件進一步放大，或是給予強烈回應，人民幣將可以逐步回穩。相反，若果官方對事件的反應強烈，而且不單止是外交方面的譴責，那人民幣將會繼續受壓，而且難以預期低位，因為從過往經驗看，外交爭辯都不能夠在一兩日之內解決，相信金融市場將會經歷較長時間的震盪。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，日圓似見底。（資料圖片）

日圓似見底 受空軍平倉及油價下跌帶動

風險因素一觸即發，資金轉向傳統避險資產，日圓、瑞朗及黃金全線向好，問及三者如何取捨?溫灼培認為，今年以來一直弱勢的日圓似乎已經見底，日圓兌美元跌至140水平，已經掉頭回升，即使不計及目前的市場避險因素，但仍有三大因素令到日圓近期回升，包括美國加息步伐料放慢，早前市場累積的大量日圓淡倉開始「平倉」，以及石油等商品價格回落，可降低日本能源輸入的成本，因此，日圓今年來的跌勢相信已經見底，並認為日圓回穩，「不單只對日本經濟有利，對整體亞洲經濟亦是正面。」