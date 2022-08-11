政府周五勢削本港GDP預測　經濟師料近「歸零」　消費券效力短暫

新一輪5,000元消費券開始派發，涉及總額超300億元，市民普遍感受到消費券效應，過去周﹑六日，多個商場人山人海，有飲食界協會指生意升逾一成。再者，港府本周落實放寬檢疫酒店隔離方案，改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測（3+4方案），接連有政策出台支持本港經濟。

不過本港經濟已經踏入連續兩個季度按年出現「負增長」，統計處早前已次季經濟初值為倒退1.4%，表現遠遜市場預期。財爺陳茂波更表明本周五（12日）有需要再下調全年經濟增長預測，是三個月內第二次。現時外圍市況不明，美國加息日益激進、歐美經濟陷入衰退的機會升溫，同時中國經濟亦正受內房債務問題拖累。種種不明朗因素下，今年餘下季度走勢令人關注。花旗銀行經濟師指出，整體經濟復甦力度不如預期，對本港今年經濟增長預測，下調至0.5%。

財爺落區 商戶嘆生活壓力大

消費券本月分批發放，今日長陳茂波在社交平台發布短片，顯示他乘坐巴士到旺角，走進街頭視察市面的情況。有市民和商戶表示，即使市道稍有起色，整體經濟氣氛仍然偏弱，他們仍面對較大程度的生活壓力。

日前香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，在消費券效應下，飲食界的整體生意有所上升一成多，不少酒樓及中小型食肆在午市的生意較為理想，但晚市堂食就有放緩。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏（右一）指出，由於去年第一期消費券亦是在8月分批派發，因此，對今個月的銷售數據預測，相信「未必好似今年4月咁靚」。

過去兩次零售數據 顯示消費券刺激「短癮」

不過，「消費券效應」是否足以支持經濟擺脫倒退？翻查政府數據，消費券於2021年8月首度派發，刺激該月本港零售業總銷貨價值按年升11.9%，不過效果僅維持一個月，至9月份零售銷售增長重返「單位數」，僅增7.3%遜預期。

至於第二批消費券在今年4月派發，同樣令到4月零售銷售額按年增11.7%，意外遠勝市場預期的跌7.9%。然而，在第五波新冠疫情仍未消退下，本港5月零售額再次出現「負增長」，按年倒退1.7%。

經濟師：本月零售增長料未及上一輪消費券

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏接受訪問時指出，從過去派發消費券的經驗可見，確實有利促進本港消費回升，不過通常只能夠刺激派發當月的零售銷售額。另外，要留意基數問題，由於去年第一期消費券亦是在8月分批派發，因此，對今個月的銷售數據預測，相信「未必好似今年4月咁靚」。

政府本周五將公布全年經濟修訂預測，目前政府對今年經濟增長預測為1%至2%，財爺早前已表明有需要再次調低，一旦落實，將成三個月內第二次下調。

之前港府一直強調要爭取和內地通關，不過至今態度已經有所轉變，特別是經過早前上海封城後，相信要和內地通關的難度很高，（資料圖片）

政府周五或削本港GDP至近「零增長」

對於整體本港經濟，雷智顏指出比原先預期差，零售銷售數據顯示本土消費復甦力度未及預期，反映疫情對市民消費信心的打擊明顯。因此，相信政府周五將落實降經濟預測，有機會降至接近「零增長」。同時該行亦已經下調預測，最新料今年本港經濟增長僅0.5%。

同時，對本港經濟影響更為廣泛的是，現時對海外及中國的通關問題。之前港府一直強調要爭取和內地通關，不過至今態度已經有所轉變，特別是經過早前上海封城後，相信要和內地通關的難度很高，在今年底「中共二十大」之前，本港相信都未能和內地恢復通關，對經濟造成壓力。

李家超宣布，8.12起縮短酒店檢疫期，改為「3+4」，即酒店檢疫3天、家居醫學監察4天。(李澤彤攝)

「3+4」方案家居監察可上班 屬正面調整

不過，在海外通關方面，港府的隔離政策，本周有「鬆綁」，港府將入境隔離方案，改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測方案，她指出雖然方案不是最理想，不過由於4天家居醫學監測期間，市民可以乘交通工具上班，相信對於商務旅程的復甦，會有一定的支持，可算是一個正面的調整。

此外惠譽評級表示，港府決定放寬強制性檢疫要求，將減輕入境旅客負擔，但對抵消香港的短期增長和財政壓力作用不大。同時預計今年香港經濟將再萎縮，將香港今年經濟增長預測，由此前預測增長1%，下調至收縮0.5%。