人行警惕下半年通脹反彈　有機會破3%　減息降準憧憬「雙失」

中國第二季經濟增長放慢至0.4%，下半年在疫情零星爆發下，經濟下行壓力不容小覷。人民銀行發布每季一次的「貨幣政策報告」，點明要「警惕通脹反彈壓力」，一些月份通脹漲幅可能階段性突破3%。投行認為，人行報告更為強調近期通脹壓力，相信在刺激經濟方面，不會再推行減息及降準等貨幣寬鬆措施。

人民銀行發布第二季貨幣政策執行報告，在貨幣政策及通脹走勢上都有清晰表態。首先，貨幣政策上，堅持不搞大水漫灌、不超發貨幣；着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

第二，通脹走勢方面，報告提到，預計下半年CPI漲幅將有所上行，中樞較上半年水平抬升，一些月份漲幅可能階段性突破3%。對此要密切關注，加強監測研判，警惕通脹反彈壓力。

翻查今年至今經濟數據，內地物價的確呈上升趨勢。今年1月及2月中國居民消費價格指數（CPI）不足1%，最新中國7月份升幅連續兩個月擴大至2.7%。（Getty）

通脹升至兩年高 惟核心需求卻低迷

翻查今年至今經濟數據，內地物價的確呈上升趨勢。今年1月及2月中國居民消費價格指數（CPI）不足1%，至4月份突破2%，最新中國7月份升幅連續兩個月擴大至2.7%，雖不及市場預期的2.9%；但仍創兩年來新高。

不過，撇除食品和能源價格的核心CPI持續低企，7月升幅放緩至0.8%，為去年4月後低位，加上7月工業生產者出廠價格指數（PPI）同樣遜預期，按年僅上升4.2%，反映內地有效需求不足，民營企業難以支撐經濟實現內生增長。

人行報告公布後，多間投行券商都認為，官方對通脹的升勢關注明顯加強，同時點明「不超發貨幣」，因此相信下半年貨幣，人行不會再推行減息及降準等貨幣寬鬆措施。

高盛指出，相信人行會繼續維持總體存款準備金率和政策利率不變，反而更多地依賴有針對性的工具，例如再貸款和政策性銀行貸款，來維持廣泛信貸快速增長。(資料圖片)

投行料人行不再減息降準

高盛指出，相信人行會繼續維持總體存款準備金率和政策利率不變，反而更多地依賴有針對性的工具，例如再貸款和政策性銀行貸款，來維持廣泛信貸快速增長，促進整體經濟增長。

該行又指，人行報告提到，經濟上要「力爭實現最好結果」，也與7月政治局會議上，淡化全國經濟增長目標5.5%的方向是一致的。

人行暗示投放流動性必要性大降

券商申萬宏源宏觀以「無須再鬆，加保信用」為題，指出人行新增提出「不超發貨幣」，暗示既有流動性投放工具已經相當充裕，年內增量投放流動性必要性大幅下降，因此預計年內不會再度降準降息。

報告以相當大的篇幅詳細梳理了年初以來已操作或已安排的流動性投放工具，包括MLF增量投放、前7個月已經向財政上繳結存利潤超萬億、5月以來已經安排的數個再貸款新增工具、以及4月下旬的25BP降準。 7月以來央行減少每日常規逆回購操作規模至20億至50億等。實際上，是從量價數據關係方面，論證了流動性投放已相當充足。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，數據突顯中國民眾需求不足，現時是處於物價升溫，而民眾需求疲弱的狀態，貨幣政策上調整空間不多。(訪者提供)

陳政深：貨幣政策效用低

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，經濟數據突顯中國民眾需求不足，從撇除食品及能源價格的核心通脹僅不足1%，7月升幅放緩至0.8%，見去年4月以來低位，可見一班。

然而，食品價格走勢，卻見明顯上升壓力，例如豬肉價格都見明顯按月上升至超過20%，因此綜合而言，現時是中國處於物價升溫，而民眾需求疲弱的狀態，貨幣政策上調整空間不多，因為一來既不能跟隨海外央行一樣加息及收緊貨幣政策，以免進一步打壓內部需求；二來亦不能夠進一步放寬幣策，因為會造成物價上升，同時亦未能夠有效刺激需求。

整體上，中國內部需求疲弱，已經反映至企業盈利倒退上，對港股構成下行壓力，恒指下半年仍然有機會進一步向下，低見18000點。