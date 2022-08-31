聯儲委員讚美股跌得好!　李若凡料美息年底見3.5厘　港元沽壓重現

恒指期結日再度失守二萬點大關，受累鮑威爾在全球央行年會放鷹，外圍市場一片跌浪，美股連挫兩日，更創下數個月最急跌幅，當中道指兩日累挫近1,200點，重返逾一個月低位。對於美股沽壓重現，有聯儲委員竟讚美股跌得好！更指是市場早前過早「賭」聯儲局加息政策轉向，「現在人們終於明白聯儲局令通脹回落到2%的嚴肅性。」

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）指出，很高興看到鮑威爾上周的講話後，股市急挫，因反映市場終於理解聯儲區認真壓抑通脹（資料圖片）

卡什卡利樂見美股下挫

聯儲局主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會，揚言抗擊通脹的決心，觸發美國三大指數單日全線下挫逾3%，同時美元向上破頂，再刷逾20年新高，連帶美國債息亦突破十多年高位。

對於美股急挫，美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）指出，很高興看到鮑威爾上周的講話後，股市急挫，因反映市場終於理解聯儲區認真壓抑通脹，「現在人們終於明白聯儲局要令通脹回落到2%的嚴肅性。」

6月至8月美股出現反彈，對他而言並非好事，因為這反映聯儲局的決心與市場解釋的脫節，市場太急於預期聯儲局將轉向。

下月加息四分三厘機會升破70%

在鮑威爾講話後，市場對美國的加息預期，再度變得「進取」。一周前，市場估計美國加息四分三厘的機會率，只是「五五波」，估計仍有一半機會放慢加息，僅加息半厘，因為當時美國的通脹數據有所回落。然而，一周後，根據芝商所最新利率期貨市場數據，市場預料聯儲局9月加息四分三厘的機會率升破70%，升至70.5%。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，港匯在下月（9月）將會再度跌至7.85 弱方兌換水平，意味港匯不足一個月的回升趨勢將告一段落。（訪者提供）

美兩年國債息率先破十五年高

鮑威爾在全球央行年會放鷹，令到美國債市再起波瀾。對貨幣政策更敏感的兩年期美國國債息率，上日最高升近10個基點，並升至3.49%，刷新2007年底以來的15年高位。

10年期美債息率最高升近10個基點，升破3.1%關口，日高至3.13%，刷新6月底以來最高。30年期長債收益率最高升6.5個基點至3.27%。整體上美債收益率曲線仍倒掛，突顯經濟衰退擔憂。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，該行維持美國聯邦基金利率，今年底將升至3.5厘的預期，更相信明年並不會有掉頭減息的機會，因此，相信美國債息的升勢將會持續。

美息的升勢，在聯繫匯率機制下，已經傳導至本港市場。港元一個月拆息突破1.8厘，此利率一向和本港供樓利率掛勾；三個月拆息更續創逾三年高。

李若凡認為，資金跨境流走並未見增加，投資者沽港元主要是基於套息目的，而並不是要從本港的資產市場撤資。（資料圖片）

港美息差擴闊至近0.7厘

她又指，本港及美國的息差進一步擴大，特別是一個月拆息。相信在美息帶動下，本港一個月拆息將於本季升至2厘，更會在今年底高見2.5厘

現時本港一個月拆息是1.8厘左右，與美國的息差差距是0.6厘至0.7厘。她估計，港匯在下月（9月）將會再度跌至7.85 弱方兌換水平，意味港匯不足一個月的回升趨勢將告一段落。

港匯走勢在本月中旬一度改善，在本月12日港元兌美元一度重上7.82水平創近五個月高位，原因主要有兩方面，一來是當時市場對美聯儲進取加息的預期降溫，令美元全面下跌，支持港匯反彈；二來是當時本港有今年集資額最大的IPO活動（內地免稅店中國中免集資超160億元），推升港元需求。港元已經有足足半個月時間，未有觸及7.85的弱方兌換保證水平。

金管局早前公布本港上半年認可機構的存款總額，仍略升0.4%。按貨幣分類，港元存款按年減少3.6%，美元存款增長5.8%。可見即使投資者沽出港元，不過資金仍然停泊在本港市場之內。（資料圖片）

李若凡：港匯料沽壓再現

市場關注金管局一旦再度出手「接錢」沽美元，本港資金是否有外流情況，李若凡認為，要判斷資金是否有外流，最主要是看跨境資金流動（cross- border）有否增加。從現在的情況看，資金跨境流走並未見增加，投資者沽港元主要是基於套息目的，而並不是要從本港的資產市場撤資。

從另一個數據亦可看到本港未有明顯的資金外流，金管局早前公布本港上半年認可機構的存款總額，仍略升0.4%。按貨幣分類，港元存款按年減少3.6%，美元存款增長5.8%。可見即使投資者沽出港元，不過資金仍然停泊在本港市場之內。