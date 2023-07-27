Marketer必睇！Talk Talk 網上講座 - 數碼營銷決策學

營銷管道日新月異，數碼營銷的出現大大顛覆了整個營銷生態，Marketer該如何善用有限的推廣預算，選擇適合品牌的營銷管道，將曝光及營銷效益最大化？是次節目邀請到5位市場營銷專家分享如何做營銷決策！

「香港消費者廣告意向調查報告2023」數據發布(部份)

您每日花費多少時間上網？

根據《香港01》與源大數據合辦的「香港消費者廣告意向調查報告2023」，近半數受訪者(48.1%)上網時間為4至5小時或以上。

您平時留意哪一類廣告較多?

近70%受訪者留意數碼廣告較多，而最多受訪者留意社交媒體廣告，有近30%。

您平時留意哪一類廣告較多? (以年齡劃分)

如果以年齡劃分，34歲或以下受訪者有73%反映留意數碼廣告較多，而35歲至65歲以上受訪者則為67%。反映年齡較小的受訪者相對留意數碼廣告較多。

哪種廣告媒介對您消費決定影響最大？

調查反映數碼廣告對受訪者消費決定影響最大，佔整體約70%，其中社交媒體廣告及網紅/KOL廣告對消費決定影響最大（分別為 29% 及15.9%）。

講座更多精彩內容包括：

- 小紅書、Threads如何幫助品牌拓展新市場？

- 按品牌預算而制定廣告投放短、中、長期行銷策略及宣傳管道

- 內容行銷的不二法門，解構品牌令人印象深刻的竅門

- 第一身數據(First Party Data)的採集及數據處理

活動詳情︰

方式︰網上直播

講座語言：廣東話

主持：

陳明發先生

嘉賓（排名不分先後）：

梁允聰先生

水嘉偉先生

龍偉洪先生

李國海先生

協辦機構：IAB HK

大數據夥伴：源大數據