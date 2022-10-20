施政報告｜簡約公屋似過渡性房屋「變奏」　專家︰新供應僅1萬伙

【施政報告2022／施政報告／李家超／簡約公屋】新任特首李家超上任後首份施政報告，對於重中之中的房屋政策，推出多招增加土地供應。對於公營房屋的供應，施政報告訂立多項目標，焦點是未來5年整體公屋供應增50%，由10.5萬增至15.8萬，當中包括在未來五年，建造約30,000個「簡約公屋」單位。雖然新供應幫助市場「上車」，但有專家不諱言，所謂「簡約公屋」，其實只是上屆政府過渡性房屋的「變奏」。



對於公營房屋的供應，施政報告訂立多項目標。焦點是未來5年整體公屋供應增50%，由10.5萬增至15.8萬，同時政府首度對公屋綜合輪候時間「封頂」，要求在4年內，將輪候時間由6年，大幅縮減至4.5年。另外，對新建單位面積「封底」，要求房屋實用面積不少於26平方米。

李家超首份施政報告，提出未來五年，建造約30,000個「簡約公屋」單位。（李澤彤攝）

新推簡約公屋 增公營供應50%

對於如何達到公營房屋目標，報告指出，會新推出的簡約公屋，建議採用「設計及建造」模式和組裝合成技術加快建屋，政府並決定利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，在未來五年建造約30,000個「簡約公屋」單位。連同公屋提前上樓計劃的12,000個公屋單位，未來五年即2023至24年度到2027至28年度，整體公營房屋建屋量將增至約158,000個單位，較上一個五年期約105,000個單位大幅增加約五成。

李家超指出，政府找到的土地建立公營房屋，比未來10年長遠策略更多，完全可以滿足需求。問題是供應時間不平均，前5年供應缺乏，填補前期的空缺。不應該任由「頭輕尾重」，所以以創新思維，在傳統公屋外加上簡約公屋，屬於特別措施。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，認為政府推出的簡約公屋數量，似是過渡性房屋的「變奏」。（資料圖片）

張翹楚質疑僅過渡性房屋「改名」

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚接受訪問時指出，對於政府推出的簡約公屋數量，抱有疑問，認為似是過渡性房屋的「改名」。

他提及上屆特首林鄭月娥已經表明會推出逾20,000個過渡性房屋，如果「簡約公屋」只是過渡性房屋的「改名」，那麼今次李家超提出的30,000個「簡約公屋」單位，新增供應其實只是約10,000伙。

上屆政府落實建過渡性房屋2萬伙

翻查資料，過渡性房屋在上屆政府已經提出。前任行政長官林鄭月娥在今年6月指出，已經有逾5,200個過渡性房屋單位投入服務。當中包括元朗博愛江夏圍村的項目。計及來年和預計2024年落成的單位，加上正在研究的單位，過渡性房屋總數已逾21,000個。

現時本港的過渡房屋項目，由政府、私人發展商及社福機構資助發展，不少採用組合屋技術。項目分別落在葵涌業成街以及深水埗英華街舊區等。相信今次「簡約公屋」的轉變，主要是反映政府的角色會變得更具主導性，過渡性房屋將改由政府主力興建。