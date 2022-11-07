南豐為實踐ESG寧棄大品牌選小商戶　斥逾千萬開發NFTouch

近年環境、社會及企業管治（ESG）備受企業重視，本地發展商南豐集團旗下於2018年完成活化及開幕的荃灣南豐紗廠，可算是集團ESG的「實驗室」。南豐香港地產處執行董事許謙讓接受訪問時表示，相比付得起高租但沒有ESG理念的大商戶，紗廠寧可挑選具備ESG理念的小商戶，希望陪伴其一起成長。而集團最新「搞作」為投資逾千萬元開發的「NF Touch」手機應用程式及會員計劃，冀透過手機將綠色生活推廣開去。



與喵坊Mill Mill合作實現廁紙自給自足

許謙讓在接受《香港01》訪問時表示，南豐紗廠為集團推行ESG概念的模板及試點，各項與ESG相關的項目也會在紗廠試行。如近期港人關注的廢紙回收廠喵坊Mill Mill，與紗廠已合作了三至四年，回收旗下商舖租戶的廢紙再造成廁紙，應用於紗廠內的洗手間，實現自給自足。此合作將會推廣至集團其他物業項目，包括南豐位於上環的總部，以及部分住宅項目。

南豐紗廠亦體現了ESG三部分中的S（社會）元素，這座曾是本港產量最高的紗廠之一，當年有不少紗廠工人與家人聚居在周邊一帶，而南豐紗廠的活化喚起了不少老人家的回憶。同時項目提供貓、狗等寵物共融的設施，均有助提升社區的凝聚力。

許謙讓指，投放於ESG的成本並沒有反映在租金之上，如南豐紗廠會挑選具備ESG理念的小型商戶，即使本港近年受疫情及外圍經濟不穩等因素影響，零售市場表現欠佳，但紗廠目前出租率仍有逾90%，當中逾90%為小型商戶、而非大型連鎖品牌，他相信紗廠營運仍具備可持續性，預期能錄得小額盈利。

而第五波疫情期間，南豐除了為需要停業或個別租戶提供租金減免外，亦向生意受影響的商戶購買物資，體現ESG中的S（社會）。雖然疫情緩和，本港零售市道仍暫未見有明顯改善，許謙讓表示，集團會繼續因應市況，決定是否對旗下零售商戶續進行租金減免。

許謙讓指，集團未來將繼續緊隨創辦人陳廷驊「想到自己，想到別人」的格言，奉行做事要顧及別人感受的營商理念。

至於集團的其他項目，如啟德全新綜合商業項目AIRSIDE則會主打大型品牌，租金也相對較高，但集團會說服其在營運或產品方面加入ESG概念，或舉辦工作坊等進行相關教育工作。許謙讓指，AIRSIDE綠化面積佔比達三分一，大廈將設有自動廢物回收系統，能為垃圾磅重、分類及進行回收，並提供數據分析，包括讓租戶了解什麼類型的垃圾佔比較多而需要注意等。

至於旗下住宅物業如日出康城LP6及LP10，均設有垃圾及雨水回收系統、太陽能發電設施及農莊等，以上均體現了ESG中的E（環境）。

推出SEWIT可持續發展概念

此外，許謙讓又提到南豐的世界之約社區項目、一個可持續發展、社區設計及文化藝術為主題的項目。如上月與星展銀行合作舉辦廚餘零浪費市集，包括展示咖啡渣可轉變為種植套裝。去年則在新蒲崗舉辦樹影生活節，教育學生及長者認識各種植物以及種植，製成品於區內商舖展示。

南豐去年又推出SEWIT可持續發展概念，即社區共融（Social Cohesion）、環球保護（Environment）、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技（Technology）五大戰略性支柱的可持續發展框架，並成立了8人規模的業務創新部，專門負責審批ESG相關項目，集團不同部門、不同崗位的員工均可旁聽，體現了ESG中的G（企業管治）。

許謙讓表示，NFTouch啟動兩周以來，有逾3500人登記成為會員，（余俊亮攝）

斥千萬推NF Touch 宣揚健康生活+做善事

數到集團近期的新動作，為投資逾千萬元開發的手機應用程式（App）「NF Touch」，以及會員計劃「NF Touch南豐會員計劃」，全港首個具可持續發展元素的的會員計劃及App，今年9月26日啟動。會員除以消費儲分換優惠外，亦可透過手機應用程式完成每日健康及綠色任務如運動、睡眠七小時及自備咖啡杯等，便可收集NF種子再分享予非牟利團體，既可培養健康生活習慣，亦可做善事。

許謙讓表示，NFTouch啟動兩個星期以來，已有逾3,500人已登記成為會員，並透過應用程式進行綠色及健康生活任務，以及分享NF種子於非牟利機構。NFTouch首階段登陸Nan Fung Place及將軍澳廣場，10月底由南豐紗廠加盟，另合作的非牟利機構目前有3家，料未來會進一步增加。除南豐旗下物業內的指定綠色商戶，NFTouch亦有與全港多家非租戶商戶合作，於社區商店及綠色環保商戶組成「南豐永續發展生活圈」，參與商戶遍布中上環及荃灣。