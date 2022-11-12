FTX爆煲申請破產　港基金總監避過一劫　料「幣圈」陷冰河時期

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX爆煲，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried，連日來出力「撲水」，但最終失敗，於美國申請破產，「薯條哥」亦辭任行政總裁職務。石壁投資管理（香港）投資總監區偉志認為，事件令市場失去信心，或令「幣圈」由「寒冬」變成「冰河時期」，直言幣圈或許要擁抱監管，先可以重拾市場信心。



人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried，連日來出力「撲水」。（Alameda Research網頁圖片）

「薯條哥」：我搞砸了

FTX造成今天的局面，全因虛幣交易平台Coindesk上周引述文件指，截至今年6月30日，「薯條哥」創辦的對冲基金Alameda Research，資產規模高達146億美元，當中最大單一資產卻是同系交易所FTX發行的虛擬貨幣FTT。市場質疑資不抵債，投資者擔心交易所前景，紛紛提走款項，令交易所未有足夠現金應付，面臨流動性危機。

他之後在社交平台道歉，直言「搞砸了」，表示Alameda會逐步關閉，強調基金沒有像傳言一樣，在市場上做一些奇怪的操作或交易，平台將用戶放於第一位，將竭盡所能恢復流動性，更暗示競爭對手之一、幣安創辦人趙長鵬在今次事件上「玩得漂亮，你贏了」

最終，交易所申請破產。據FTX於Twitter帖文上載的文件指出，FTX Trading宣布包括FTX US﹑Alameda Research及約130間附屬公司宣布，正按當地破產法11章程序，以檢視及將資產貨幣化。

Sam Bankman-Fried辭任行政總裁，並委任John J.Ray三世為其繼任人，在不同國家的僱員，會保持其職位，以協助John J.Ray三世及其他獨立專業人士瘁在破產法11章下繼續營運。

John J.Ray三世於聲明內指出，破產11章的協助可為公司以審視現況，及最可能為股東作出恢復。他又指出只有在公司有效地管理情下，才有其價值；又指出向確保一眾員工﹑客戶﹑債權人﹑合約夥伴﹑股東﹑投資者﹑監管機構及其他持份者，公司會致力達到透明及盡責。

區偉志直言，除非有白武士的出現，否則交易所的使用者有可能血本無歸。（資料圖片）

料交易所「獲救」機會細

香港數碼資產學會共同創辦人、石壁投資管理（香港）投資總監區偉志接受《香港01》訪問時直言，除非有白武士的出現，否則交易所的使用者有可能血本無歸。

他指出，目前最大的問題是「薯條哥」的Alameda Research，為被指涉嫌挪用FTX的用戶資金，若果情況屬實，有可能會被監管當局控告，就算有買家願意接手，亦好難於短時間內了解交易所內部情況，因此估計，交易所「獲救」的機會細。

經過今次事件後，他直言幣圈由「寒冬」變成「冰河時期」，對市場而言，規模如此大的平台都出現問題，對幣圈的信心一定會再動搖，「邊有人再夠膽再投資？」相信監管部門會借今次事件，更仔細的去加強監管，或許其中一個方面是，視虛擬貨幣交易所如證券商一樣監管。

區偉志認為，過去「幣市」出現過度槓桿、挪用資金等問題，若果不進行監管的話類似問題只會持續出現。（資料圖片）

「幣圈要擁抱監管先可以重拾市場信心」，區偉志認為，過去「幣市」出現過度槓桿、挪用資金等問題，若果不進行監管的話類似問題只會持續出現，若果如證券商一樣監管，對投資者有保障。

以香港為例，持牌中介人包括銀行和證券行，需要在認可機構例如銀行，開設信託或客戶帳戶，持有和區分客戶資產，妥善保障客戶的資產，故此投資者毋須擔心自己的投資會因為券商結業而化為烏有；同時證監會由2020年1月1日起，將每名散戶投資者的買賣證券及期貨合約的賠償上限，均由15萬元提高至50萬元。

不過事至今日，FTX背後的投資者包括紅杉資本、貝萊德、淡馬錫、軟銀等多家投行，目前未一家有意伸出援手，最接近達成協議的已經是其競爭對手幣安，但經盡職調查後稱「問題超出掌控」，宣布放棄接手。

幣安早前接受有意接手，但經盡職調查後稱「問題超出掌控」，宣布放棄。（資料圖片）

區偉志：用戶最差的情況下將血本無歸

區偉志坦言，FTX的用戶最差的情況下將血本無歸，同時FTX本身亦持有不同的虛擬貨幣，若清盤的話，或引發一輪資產大賤賣，對虛擬貨幣造成骨牌效應。至於他自己則避過一劫，他於Alameda傳出財務問題，幣安創辦人兼CEO趙長鵬拋售宣布FTT幣時，就已經將FTX戶口內的資產提走。

他亦指出，過去亦曾出現類似的問題，若果白武士現身，用戶有望取回部分資產。目前香港監管當局規定，專業投資者才可以於虛擬貨幣交易所進行交易，但未來有意放寬至散戶市場。他指，較安全的方式當然是將投資分散到不同的交易所，或將虛擬貨幣存放到實體的冷錢包（Cold Wallet）當中，但同時交易亦會好麻煩，令整個幣圈生態變得不活躍，但認為目前亦是一個好時機去處理監管問題，「如果依家開始搞，業界、投資者都唔會有咁大阻力。」

受累今次危機，多隻虛幣價格走低，「龍頭」之一的比特幣（bitcoin）更跌穿1.6萬美元水平，一度低見1.55萬美元，創近兩年新低。區偉志認為，市場對通脹預期降溫，股市反彈，相比之下，虛幣仍有很多不確定性，認為至少待FTX的問題，及後續監管明朗化後，才考慮投資。