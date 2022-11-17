通脹見頂衝擊　美元跌至三個月低　經濟師：再加息一厘聯儲勢止步

不足一年間，聯儲局累計加息接近4厘，觸發美元今年以來持續強勢，環球金融股市急挫。不過，對於美元強勢會否繼續持續至明年，市場觀點近日開始有180度的轉變。特別是本月美國接連出爐的經濟數據，都不約而同地透露物價升幅放慢跡象，令到美元本月掉頭向下，美匯指數最新跌至三個月低位。



分析認為，聯儲加息已經接近尾聲，估計由現時至明年年中，聯儲局再加息1厘，加息周期將告一段落。從而相信美元見頂，強勢將於明年出現扭轉。以研究美金走勢出名，主張「美元微笑理論」（dollar smile theory）的基金經理率先提出：「沽美元，將成為明年最好的交易之一。」



本月美元扭轉升勢

本月美元強勢開始出現扭轉，美元指數由月初的113水平，亦即是貼近逾二十年的高位，開始拾級而下，至本周跌至106左右，創出三個月低，觸發點是連續兩個出爐的美國經濟數據，都反映物價升幅放慢。

美金（Getty Images）

兩大數據印證 物價升幅見頂

首先是上周四美國公佈的10月CPI按年升7.7%，不但跌於市場預期的8%兼連續第四個月放緩以外，更是今年1月以來最細的升幅。緊接是

10月生產物價指數（PPI）按年增速回落至8%，同樣低於市場估計的增長8.3%。若把周期拉得更長一些，這個8%，也是2021年6月後的最低值，清晰地展現了美國通脹增幅放緩的大趨勢。

再者，PPI反映的是工業價格等上遊產業數據，一向被視為通脹的早期指標。如果數據持續下行，可望加大通脹回落的速度。

PPI反映的是工業價格等上遊產業數據，一向被視為通脹的早期指標。（路透社）

吳卓殷認為美元已經見頂

對於美國通脹走勢，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指，今輪通脹跌勢，主要由於貨物、食物、能源價格出現明顯按年跌幅。展望未來，當中食物價格的跌勢相信可持續一段時間，因為環球航運價格已經率先下跌。唯一要擔心的是服務價格，可否持續向下。不過現時留意到美國經濟的下跌壓力大，特別是房地產及消費兩大行業，因而相信美國通脹率接近見頂。

通脹見頂對美國加息步伐、美元強勢及環球股市影響力巨大。對於加息步伐，吳卓殷相信最快12月聯儲已經會開始放慢加息，估計加息幅度由早前連續四個月的四分之三厘(75點子)，放慢至半厘。

當然一次加息的幅度，並不是判斷美元升跌的主宰因素，重要的是看今輪加息的終點。投行高盛上調美國聯儲局加息預期，高盛估計聯邦基金利率將升至5厘至5.25厘見頂，較原來預測調高出0.25厘。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，美元的高位已經出現，相信在今年底美元指數將徘徊108左右，明年進一步下跌。(訪者提供)

加息終點預計約為5厘

對於未來數月加息步伐，高盛預計聯儲局下月政策會議將加息0.5厘，明年2月、3月及5月各加息0.25厘。

至於吳卓殷則認為，美國加息至5厘，即是在12月開始計再加息1厘後，整個加息周期將會完結。因為當地經濟難以承受利率突破5厘，現時多項經濟先行數據，包括居民對未來租金支出預估，對消費的預估數據，都顯示經濟將步入衰退。更甚者，如果經濟數據進一步轉弱，最快明年第四季起聯儲局將會減息。

美國加息周期，預期很大機會在明年告一段落，是否預期美元升勢亦將結束？吳卓殷指出，美元的高位已經出現，相信在今年底美元指數將徘徊108左右，主要是受到近期俄烏戰爭等地緣政治因素支撐。至於明年，相信美國將放慢甚至停止加息，因此估計美元指數將拾級而下，至明年底見103-104左右。

如果美國經濟數據進一步轉弱，吳卓殷相信最快明年第四季起聯儲局將會減息。(資料圖片)

「微笑理論」經濟師：造淡美元 成明年好交易

研究美金走勢聞名，並創出「美元微笑理論」(dollar smile theory)的基金經理任永力（Stephen Jen）指出，目前是拋售美元的時候，押注美國通脹已經見頂，沽美元將是明年最好的交易之一。他引用數據指出，目前美元兌G-10貨幣平均被高估約20%，與1985年《廣場協議》之前的水平相當，並稱「美元的下跌不會只是短期回調，而是長期趨勢的開始」。

任永力早年與他在摩根士丹利的同事於2001年提出「美元微笑理論」，該理論認為，在美國經濟大幅下滑或強勁成長時期，美元都會上漲，而在溫和增長時期，美元表現不佳。因為在危機時期，全球投資者湧向安全及高流動性的資產，美元便會上升。其後由於美國經濟增長乏力，迫使聯儲局減息，導致美元走低，觸及微笑曲線底部，然後又由於美國經濟引領全球增長反彈，美元可再次上漲。