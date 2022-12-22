2022財經暗黑事件｜強積金表現08年來最差　打工仔共蝕1.7萬層樓

今年初以來受到股債市波動影響，強積金表現強差人意，雖然11月有所反彈，但首11個月仍錄得虧損逾1,700億元，若以近期太古城一個近800呎3房的單位，售價1,100萬元計算，即打工仔合共「輸」掉1.7萬個單位！人均賬面計，期內虧損近4萬元，為2008年來表現最差！



有專家認為，強積金機制存在改善空間，包括目前投資選擇不夠多元化，建議可新增投資類別例如置業，長遠回報一定可以跑贏恒指。



強積金首11個月錄得虧損逾1700億元，人均虧損近4萬元，為2008年來表現最差。（資料圖片）

首11個月人均賬面虧損近4萬

據晨星向《香港01》提供的數據顯示，今年除了5月、7月及11月，錄得正回報外，其他月份均為負回報。從今年初至12月1日，全部強積金基金均錄得下跌，平均回報下跌15.32%。以全年回報來比較，為2008年來表現最差。

期內包括投資於短期銀行存款的港元貨幣基金，也錄得下跌，但已屬表現最佳基金，平均回報下跌0.03%。表現最差的為中國及大中華股票基金，平均回報下跌26.55%，其次為亞洲股票（不包括日本），平均回報下跌21.54%。

簡單以3月尾強積金總資產1,1817.95億元，首11個月虧損1,810.51億元，以計劃成員總數458.6萬人計算，首11個月人均賬面虧損3.95萬元。

雷志海表示，強積金存在改善的地方，包括目前強積金投資選擇未夠多元化，積金局把關較嚴，不樂意見到較高風險的基金推出，由此局限了投資者的選擇。（資料圖片）

專家不贊成取消強積金 惟存改善空間

資深投資者林一鳴表示，今年以來強積金累計表現強差人意，主要由於股市及債券市場表現波動，美國加息影響美股進而是港股表現，而高息環境也不利於債市。同時，困擾中港股市另一大因素為內地清零政策，11月起內地開始有所優化及放寬防疫政策，股市見回彈，帶動強積金表現。如果單計看11月表現，月內所有基金均錄得正回報，平均回報為9.91%

對於市場上對於取消強積金，或者是實行半自由行等的聲音，林一鳴表示，建議強積金可調整為給予打工仔儲錢投資的一項選擇，而非強制性。他表示，強積金主力投資於港股，但恒指經歷20年來波動未有太大累積升幅，但強積金每年卻需要收取管理費逾1%，令打工仔得不償失。

而資產管理集團首席投資總監雷志海就表示，並不贊成完全取消強積金，認同強積金初心是幫助打工仔儲錢退休，但認為存在改善的地方，包括目前強積金投資選擇未夠多元化，積金局把關較嚴，不樂意見到較高風險的基金推出，由此局限了投資者的選擇。

林一鳴表示，樓市投資可以作為打工仔退休保障的選擇之一，今年以來樓市下跌主要為受到封關及美國加息影響，預計至明年中會有所回升，長遠一定可以跑贏恒指。（資料圖片）

強積金作首期 專家支持

另外，中原地產創辦人施永青近日提出，政府應容許市民動用自己強積金的一半，用作買樓自住。雷志海就認為，該建議值得政府考慮。他指出，在新加坡也有類似政策，但有相關機制管控，香港也可仿效，包括要求打工仔在限期前重新投放資金於強積金。

林一鳴表示，樓市投資可以作為打工仔退休保障的選擇之一，而非單純支持樓市，樓市偏淡與移民潮關係不大，因為移民的大部分均為無買樓的年輕人，今年以來樓市下跌主要為受到封關及美國加息影響，預計至明年中會有所回升，長遠一定可以跑贏恒指。