2022財經暗黑事件｜虛幣大貶值　Justin Bieber「無聊猿」跌九成

過去一年虛擬資產價格就如「過山車」一樣大起大落，年初時價格仍處高位，惟在通脹壓力下，美國聯儲局持續加息，令資產價格持續下挫，加上連續發生穩定幣UST、其姊妹幣LUNA一夕「清零」 ，及全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲等事件影響，進一步影響虛擬資產的價值。



不少名人亦損手，如Justin Biebe、周杰倫，以致新世界發展行政總裁鄭志剛，其投資或推出的虛擬資產跌幅達六成多至逾九成不等！



近年虛擬資產成為一眾投資者的追捧對象，相關資產價格更屢創新高，特別是虛擬貨幣，以比特幣及以太幣這兩種較主流的虛擬貨幣為例，去年分別創下近6.7萬美元，及接近4,700美元水平的歷史新高。

這股熱潮更殺入藝術界，出現了新的「藝術載體」—非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFTs），更得到佳士得、蘇富比等國際拍賣行提供拍賣服務，令NFT由區塊鏈「小圈子」，逐漸擴張至主流領域，名人、藝術家都爭相推出或購入「 NFT」作品。

香港政府亦一改政策立場，並發表「香港虛擬資產發展的政策宣言」，進軍虛擬資產管理業務。（資料圖片）

比特幣高位貶八成

香港政府亦一改政策立場，並發表「香港虛擬資產發展的政策宣言」，進軍虛擬資產管理業務，冀提升及鞏固香港國際金融中心的地位。

不過今年全球虛擬資產幾乎迎來「雷曼時刻」，受到俄烏戰爭、美國加息及內地疫情惡化等因素影響，資金避險需求增加，股匯急挫，恒生指數更一度跌穿15000點關口，虛擬資產市場亦難以避免，據coinmarketcap數據，比特幣，一度跌15,883美元的年內低位，以太幣亦跌至946美元水平，分別由高位挫逾七成六及近八成。

人稱「薯條哥」、加密交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF），早前被美國證券交易委員會起訴，包括電信詐騙至違反聯邦競選法一共8項罪名。（網上圖片）

專業投資者亦損手

虛擬資產監管亦成市場擔憂的問題，全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲；曾是第三大美元穩定幣的UST，及其姊妹幣Luna一夕「清零」，大量投資者蒙受損失，連專業投資者都出事！

日本軟庫（SoftBank Group Corp）的願景基金（Vision Fund）、紅杉資本（Sequoia Capital），及新加坡國家投資公司淡馬錫（Temasek）均表示，將FTX的投資全部撇帳；香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（Calvin）是幣圈名人，FTX事件之後自爆多達兩成資產遭凍結，好大機會「損手」收場！

Justin Bieber購「無聊猿」 價值跌九成

其他與加密貨幣有關的資產價格亦急挫，如加拿大歌手Justin Bieber今年初以500枚以太幣（Ethereum）、以當時幣值計算，折合相當於130萬美元的天價購入「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）NFT。不過據OpenSea，「無聊猿」系列單個NFT的最新的市場價值約70.7枚以太幣，折合相當近9萬美元，大幅貶值逾九成。

今年元旦周杰倫自家潮牌「PHANTACi」與Ezek平台聯名推出的「Phanta Bear NFT」，每個鑄造價為0.26枚以太幣。該NFT首階段發行就已被秒清，並創下瞬間賺1,000萬美元的紀錄。

當時每枚以太幣價格約3,769.7美元，故Phanta Bear售價即約980美元。惟據Opensea數據顯示，現時Phanta Bear的「地板價」為0.2682枚以太幣，即只值約340美元，跌幅達六成半。

鄭志剛購虛擬土地 相關代幣挫逾九成

至於新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛，近年積極以私人投資方式進軍元宇宙、NFT，如投資NFT項目Azuki、虛擬資產託管商Hex Trust等，2021年底更宣布以約500萬美元購入The Sandbox的其中一塊最大的虛擬土地，並於今年年初建立虛擬文化中心。

The Sandbox內的「虛擬土地」，其估值涉及不同因素，如附近地塊的「地主」是誰，若果以在Sandbox的虛擬貨幣「Sand」的幣值去推算，去年12月「Sand」一度高見逾6.7美元，目前已大幅貶值至約0.5美元水平，即下挫逾九成二。