2022財經暗黑事件｜內房、科網富豪身家大縮水　許家印跌出百富榜

環球經濟增長放緩、地緣政治衝突、聯儲局加息等不利因素影響，過去一年股市、樓市雙殺，港股面對內外逆境，外部利息升勢導致新經濟板塊估值向下調整，內地疫情則令傳統經濟板塊的盈利增長放緩，再加上內房債務問題持續，房地產、科技板塊續受壓，股民荷包「縮水」，中港富豪身家亦大減，分析師認為，明年房地產、科技仍未見曙光。



胡潤研究院早前發布《2022衡昌燒坊．胡潤百富榜》，中國首富位置由農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒奪得，其身家按年增長650億元（人民幣，下同）至4,550億元，並創下創榜以來最高財富紀錄。

財富縮水 科技界巨頭近乎無一倖免

鍾睒睒以「舊經濟」奪冠同時，今年科技股普跌，令富豪榜「大執位」。是次富豪榜第2位的是抖音及TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，其身家按年大減950億元至2,450億元。騰訊（0700）創辦人馬化騰身家減少1,020億元至2,150億元，排名第5。

阿里巴巴（9988）的馬雲家族由2,550億元跌至1,800億元，排名下降4位至第9位；小米（1810）創辦人雷軍身家更近乎減半至750億元，排名大幅下降36位至第47位。惟網易（9999）的創辦人丁磊身家按年增14%至1,950億元，排名亦由第14位升至第六位。

碧桂園楊惠妍身家減半

除了科技界企業家身家大減之外，房地產「大佬」也「中槍」。今年落榜的293名富豪，以房地產行業佔多數，有逾40人落榜。碧桂園（2007）楊惠妍身家由去年約1,850億元，大幅縮水至750億元，排名因而大跌36位至第47位。龍湖（0960）的吳亞軍家族身家亦由950億元跌至735億元，排名下降4位至第50位。

至於陷入債務危機的中國恒大（3333）創辦人許家印，由2019年全國排名第三降至今年的第172名，跌出百富榜，2,100億元身家亦跌至300億元，累跌近八成六。

中國恒大（3333）創辦人許家印跌出百富榜。（資料圖片）

李嘉誠跑贏馬化騰、馬雲

本港地產富豪身家同樣大減，恒基地產（0012）李兆基家族身家按年減少約15%至1,450億元，排名第14位；周大福（1929）、新世界（0017）創辦人鄭家純家族身家由1,550億元跌至1,400億元，而排名維持於第18位；新鴻基（0016）前董事局主席鄺肖卿身家由700億元跌至695億元，排名第57位。

不過，亦有富豪身家不跌反增，長和（0001）、長實（1113）李嘉誠家族身家按年由2,150億元增至2,200億元身家，位列第4名，超越馬化騰及馬雲。會德豐吳光正家族身家亦由1,100億元增至1,200億元，排名第24位。華置（0127）劉鑾雄家族身家由900億元增長910億元，排名第40位。

李嘉誠家族身家按年由2,150億元增至2,200億元身家，位列第4名。（資料圖片）

房地產、科技行業尚未見曙光

過去一年，為何有人身家大減，有人不跌反升？除了要靠企業舵手的決策能力，亦要視乎行業的大環境。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，內地房地產在最新「三支箭」政策的支持下，融資問題逐步得到解決，近一兩個月內房股股價上升、收復部分失地，但內房銷售仍未改善，資金流緊張，內房明年或續受壓。

至於本地房地產行業，溫傑指，受息口上升、香港經濟等因素影響，明年樓價仍有下跌空間，再加上開發商不推新盤，本地房地產行業等於「冇收入」，故對行業整體維持中性態度。

中港地產富豪身家明年或未能更上一層樓，科技界「大佬」又會否「翻身」？溫傑指出，新經濟行業最壞情況已過，「要罰都罰完」，但監管政策影響持續，在基本因素沒有改變的情況下，相信會維持現狀。

如此看來，無論是房地產富豪，還是科技界強人，在行業艱難時刻，若想家底變厚，與普通人一樣，還需自身努力。