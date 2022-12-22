2022財經暗黑事件｜大行恒指預測全軍覆沒！　七師傅真係乜都知？

古語有云：能知三日事，富貴萬千年。今年市況波動，全年高低位超過一萬點，10月底低見14597點，創2009年以來新低。港股跌勢如此罕見，相信不少讀者未必記得各大行報告一年前的預測，到底是「神準」還是「明燈」？至於用風水學預測股市走勢，又是否可靠？



2021年年初，港股一度衝上3萬點大關，闖至歷年港股的區間頂部。豈料，疫情因素加上中國強監管影響下，港股2021年全年跌3834點，跌至23000點水平。當時，不少大行看法相對樂觀，預期2022年港股走勢看俏，料公司盈利能力有改善空間，紛紛給予較2021年底更高的年底目標。

港股年初已「見頂」 年內波幅一萬點

事與願違，今年港股在一、二月份已經見頂，分別高見24982點及25050點，形成雙頂後便拾級而下，短短1個月內急瀉逾6000點，跌至18235點，已經讓一眾分析師「眼鏡碎滿一地」。當時，國家副總理劉鶴出口術救市，恒指連日急升，反覆抽高至22500點。正當市場認為大底已見，資金再次狂沽港股。由今年6月反覆下跌四個月，低見14597點，創金融海嘯以來、2009年4月後的新低。

然而，港股盡見十年大底後，隨著中央出手救內房穩定市場，加上預期防疫措施放寬，港股在11月升幅驚人，創下1998年10以來最大單月升幅。12月9日，恒生指數更高見19926點，逼近兩萬點大關，與年初大行普遍預測水平距離大幅拉近。

大行普遍預測 港股見25000點

恒生指數今年波幅超過一萬點，年內低見15000點以下，市賬率低至0.7倍，市盈率亦低見8.5倍。港股嚴重跑輸外圍股市，相信專業投資者亦始料不及。讀者或會好奇，到底一眾投資銀行、分析師在去年如何預測今年港股走勢。

回顧年初的大行預測，投行普遍預測年底目標達25000點以上，當中包括摩根士丹利、瑞銀集團、花旗銀行、滙豐私銀、星展香港等。至於德意志銀行更曾經預測，恒指在2022年底有望觸及37000點，原因是港股當時已經歷長達半年的調整，德銀相信風險得以充分釋放，港股估值低或可成資金的避風港。

＞＞＞＞＞＞＞回顧去年大行預測＜＜＜＜＜＜＜

黃敏碩：一年時段太長 季度預測較合適

一年前的大行預測，似乎與股市實際走勢出現明顯落差。寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩直言，長達一年的預測的確太遠，他並不認同一年前可以準確地預測一年後的走勢。

然而，黃敏碩傾向以每季度去預測後市走勢，始終三個月內的變數很多，包括政經環境、企業盈利、資金流向等。假如要為半年以至一年後作預估，相信在中線有必要作出修訂。

歸納過去一年出現的變數，黃敏碩概括數個重要因素可能導致大市與投行預測出現明顯落差。一來，美國年內通脹太過猛烈，高達8%以上是未曾預想過的，美國加息因而變得急進，美匯指數屢創新高，同樣出乎市場預期。另外，內地一直以「清零」應對疫情，加上中美關係仍然緊張，令行業持續出現收縮。他形容，以往中資股存在中國溢價（China Premium），但在種種負面因素下，年內的溢價卻變成折讓，導致出現深化調整。

中信里昂證券每年都會發表「風水報告」，年初發表「虎年」風水報告，指出今年屬「水虎年」。（Getty Images）

既然不確定因素眾多，而且變幻莫測，其他另類的分析又如何？一向以詼諧輕鬆的方式、透過風水學預測來年市場走勢的中信里昂證券，每年都會發表「風水報告」。年初發表的「虎年」風水報告，指出今年屬「水虎年」，恒生指數則屬「土雞」，「水虎」與「土雞」相遇，為避開爪牙，「土雞」會快速行動。

港股「土雞」避「水虎」 早料今年3月、9月跌市

因此報告預測，今年恒指將有一個「開門紅」，三月形勢轉下，之後穩定回升，在六月左右的夏季回升至高位。秋初長勢頓挫，九月跌至底位，「土雞」向上避開「水虎」，一路上升進入冬季，以高唱迎來新年。

中信里昂風水報告的預測，與今年港股走勢幾乎完全一樣。至於板塊方面，中信里昂指出，由於今年五行缺金，故認為虛擬貨幣等金融市場頭重腳輕、感覺輕飄飄不踏實。回看今年加密貨幣市場，其中以比特幣為例，今年年初比特幣價格仍接近5萬美元水平，其後反覆下挫，更一度跌穿16000美元關口，至今仍然未能企穩兩萬美元以上水平。

除了大行的風水報告之外，今年初《香港01》訪問知名風水學家「七師傅」七仙羽，馬上回顧七師傅的預測。自言「師傅乜都知」，七師傅去年已預測，2022年股市不單不會從谷底反彈，還有機會「大冧」，與當時不少大行預測存在相當分歧。

知名風水學家「七師傅」七仙羽今年初接受《香港01》訪問，指2022年股市不單不會從谷底反彈，還有機會「大冧」。（余俊亮攝）

風水報告非研究報告 明年難重現股災

不僅如此，她更大膽前瞻，在2024年恐出現金融海嘯，「如果早的話就在2023年年底！」當時她解釋，香港將於2024年正式踏入九運，對股市、樓市都會有很大的衝擊，2024年更適逢龍年，「每當龍年，我都留意過，上一個龍年（2012年）也有經濟危機，再對上一個龍年（2000年）也會有金融股市狂跌」。

雖然回顧過去一年的股市、樓市走勢，似乎與風水學預測相當接近，但始終風水玄學皆非精密科學，中信里昂亦強調風水報告並非研究報告，不建議投資將其作為投資決策的依據。

迎接新一年，今年大部分大行均預測明年底目標高於兩萬點，意味2023年將扭轉近年劣勢，收復部分失地。黃敏碩稱，今年基數較低的情況下，大行看好後市實屬合理，始終今年9月至10月出現的「反高潮」難再重現。然而，近月大市從低位大幅反彈，儘管反彈浪未必告終，但黃認為今輪升勢已透支部分明年的反彈力度，預計第一季會出現先高後整固，或以橫行代替調整，籲投資者未宜過分樂觀，應攻守兼備。