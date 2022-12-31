MPF｜歷來次差！　強積金表現出爐　最佳與最差回報差31百分點

強積金顧問GUM總結2022年，全年投資環境受疫情、美國加息及俄烏戰爭等因素影響，人均蝕近3.9萬港元；11月及12月份市場受中港放寬防疫的利好消息帶動下，累計反彈11.3%。

截至12月23日，GUM強積金綜合指數單月升3.9點(+1.8%)，報217點。12月份三大主要指數皆向好，股票基金指數升約10點(+3.4%)，報290點；混合資產基金指數升約2點(+0.6%)，報215點；固定收益基金指數升1點(+0.5%)，報122點。由2022年初至今，強積金每人平均虧損收窄至38,805港元。

GUM預期，2023年第一季將會回彈，建議強積金成員應著重5至10年投資年期回報，每年至少檢視強積金計劃表現一至兩次，並按風險承受能力及退休年期調整。

強積金計劃成績表出爐

GUM表示，強積金表現波動，年度回報最佳的計劃為BCT（強積金）行業計劃；而市場五大強積金計劃中，只有中銀保誠簡易強積金計劃 (計劃市佔率7.0%)及滙豐強積金智選計劃 (計劃市佔率17.8%)跑贏大市(平均回報為-15.1%)。

（GUM提供）

股票基金回報竟相距31百分點

股票基金方面，GUM表示，股票基金全年累積跌近18.6%，年中更一度跌近31.2%，表現最佳的計劃回報為-6.0%，最差的計劃回報則為-37.0%，相距高達31%。除其他股票基金類別外，八大股票基金類別中，同類別基金在不同的強積金計劃表現各異，同類別的差距可達20.3%。

GUM認為，成員除了選擇合適自己風險水平的投資基金外，更要留意強積金計劃的表現。